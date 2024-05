Prvi pogled na novog Geralta u četvrtoj sezoni "The Witcher" (FOTO)

​Prvi službeni pogled na novog Geralta kojeg glumi Lijam Hemsvorta u četvrtoj sezoni serije "The Witcher" napokon je otkriven nakon što su fotografije sa snimanja procurile na internet.

Produkcija za četvrto poglavlje Netfliksove adaptacije je trenutno u toku, a Hemsvort svakako izgleda kao totalno uživljen u ulogu dok se priprema preuzeti ulogu lovca na čudovišta od Henrija Kavila.

Pogledajte sami:

Liam Hemsworth officially transforms into Geralt of Rivia in EW's exclusive first-look photo (and footage!) from #TheWitcher season 4. Watch him in action! https://t.co/XC8fL9lCrs pic.twitter.com/JOrVL7hFho