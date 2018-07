Prvi put zajedno igraju na filmu i odlično se zabavljaju

Slavni američki reditelj Kventin Tarantino nedavno je u Los Anđelesu počeo snimanje svog novog filma "Once Upon a Time ih Hollywood", čija je radnja smještena u šezdesete godine prošlog vijeka. U središtu priče su ubistva koja su počinili članovi kulta Čarlsa Mensona.

Tarantino je, za ovu priliku, uspio da okupi fantastičnu glumačku ekipu koju predvode Leonardo Dikaprio i Bred Pit, koji će se u ovom ostvarenju prvi put zajedno pojaviti na velikom platnu.

Dikaprio se pojavljuje u ulozi bivše glumačke zvijezde Rika Daltona, dok Pit tumači lik njegove dugogodišnje zamjene Klifa Buta.

Kada su snimanje, prije nekoliko dana posjetili novinari, izgledalo je kao da se dvojac holivudskih asova odlično zabavlja na snimanju.

Tarantino je ranije izjavio da želi da ispriča priču koja ne govori samo o ubistvu glumice Šeron Tejt i Čarlsu Mensonu, već i o Los Anđelesu iz 1969. godine.

Bilo je planirano da film bude premijerno prikazan 9. avgusta, na godišnjicu ubistava Šeron Tejt i njenih prijatelja, ali je plan promijenjen kako bi se izbjegle moguće neprijatnosti i dodatne kontroverze.

Porodice Mensonovih žrtava su protestovale, ocijenivši da film predstavlja ismijavanje žrtava.

Osim Pita i Dikaprija, uloge u filmu tumače Margo Robi, Dakota Faning, Luk Peri, Dejmijan Luis, Emil Hirš, Bert Rejnolds, Kurt Rasel, Majkl Medsen i Tim Rot.

Film "Once Upon a Time ih Hollywood" će premijerno biti prikazan 26. jula 2019. godine.

