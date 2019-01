Publika više ne želi gangsterske filmove?

"Goodfellas", "Pulp Fiction", "Lock, Stock & Two Smoking Barrels", "Donnie Brasco", "Bronx Tale", "Carlito's Way", "State of Grace", "King of NY", "Bugsy", "New Jack City", "Usual Suspects", "Miller's Crossing", "Casino", "Boyz N The Hood", "Reservoir Dogs", "La Haine", "Heat", "True Romance", "American Me", "Menace II Society", "Juice", "Pusher", "Godfather III", samo su neki od filmova koji su obeležili devedesete, a u istoj je dekadi počelo i emitovanje sjajne HBO-ove serije "The Sopranos".

I daleko od toga da naredne dvije decenije nisu imale sjajnih primjeraka ovog podžanra, međutim, u eri u kojoj su serije kvalitetom nadrasle prosječni film, "Breaking Bad", "Narcos" i serije koje su proizašle iz istih, preuzele su primat, a filmovi su pali u drugi plan.

Bacimo li na kratko pogled na prošlogodišnje liste najgorih, na prvom ćemo mjestu vjerovatno zateći "Gotti" s Džonom Travoltom. To je tužan podsjetnik na vrlo niske grane na koje je gangsterski film pao.

S druge strane, dva najiščekivanija filma 2019. (koja nisu dodaci blokbasterskim franšizama) pripadaju upravo novim filmovima Martina Skorsezea i Kventina Tarantina, rediteljima koji su popularizovali podžanr i podigli ga na viši nivo.

Neki su pokušali da odgovore na pitanje zašto su gangsterski filmovi uopšte prestali da budu interesantni velikim studijima, a odgovora je više. S jedne strane, mogli bismo da zaključimo da je riječ o prezasićenju temom ili da je problem u tržištu koje se osulo lošim kopijama dobrih filmova.

Međutim, popularnost krimi serija poput "Breaking Bad" i "Narcos" dokaz je da interes itekako postoji i da sve na kraju dana zavisi od kvaliteta proizvoda.

Ipak, odgovor bismo mogli tražiti na prvom mjestu koje nam pada na pamet, u studijima koji su napustili i mnoge druge žanrove, a ne samo gangsterski film. Zapravo, sve što nije dio veće franšize ili novi film o novom super junaku ili junakinji, spada u kategoriju filmova koje je sve teže snimiti.

Iako mnogi vjeruju da vlasnici velikih studija novcem zasipaju svakih novi projekat velikih i komercijalno uspješnih reditelja poput Skorsezea ili Tarantina, situacija je daleko od idealne i upravo zato većina umjetnika dom pronalaze na Netfliksu koji je daleko skloniji da da veći novac za ambiciozne projekte poput 200 miliona dolara teškom "The Irishmana" u kojem je Skorseze udružio snage sa De Nirom, Paćinom, Pešijem i Kajtelom, kako bi ispričao priču o ubistvu sindikalnog vođe Džimija Hofe.

Tarantino u svom "Once Upon a Time in Hollywood" prati kriminalni milje koji okružuje ubilački pohod Čarlsa Mensona i njegovih sljedbenika.

Oni koji vole "klasični gangsterski film" (tako ga naziva AFI), nadaju se da će ovi filmovi vratiti i interes za filmovima tridesetih kao što su "Scarface", "Public Enemy" i "Little Caesar" koji su se mogli pohvaliti ne samo kvalitetnim likovima već i akcijom.

"Budimo iskreni, nasilje je najzanimljivija stvar za gledanje", rekao je Tarantino.

Što se nestanka klasičnog gangsterskog filma tiče, nestali su zbog dugogodišnje saradnje mafijaša koji su kontrolisali sindikate i vlasnika studija kao što su "Columbia" i MGM, a sve s ciljem da održe mir između studija i radnika. Ta saradnja osjetno je narušila ugled velikih studija pa je tridesetih godina prošlog vijeka prihvaćen i Hejsov kodeks koji je brinuo da sadržaj filmova ne bude pretjerano amoralan. "Loši momci" morali su biti preterano loši (i na kraju kažnjeni), a predstavnici zakona redovno su bili predstavljeni u najboljem mogućem svjetlu.

Paralelno s tim, Holivudom su harali pravi pravcati gangsteri koji su ubirali velike zarade, a istovremeno imali dosijee koji su uključivali sve od iznude do ubistava.

Uticaj mafije osetio se i kroz sedamdesete kada su se dijelovi setova u Paramountu koristili kao paravani za mafijaške poslove, a mutni likovi finansirali su velike hitove kao što je "Deep Throat", budući da su pornići dijelom snimani i na setovima velikih studija.

I dok neki vjeruju da će Skorseze i Tarantino vratiti "klasični gangsterski film", ostatak publike ne ide toliko daleko. Jednostavno očekuju kvalitetne filmove na kakve su od ovih vrhunskih reditelja navikli. Štaviše, cijela priča oko povratka "gangsterskog filma" samo ide u prilog tome koliko su očekivanja velika. Možda čak i nerealna.

Hoće li to pokrenuti novi talas ili samo obogatiti filmsku ponudu i učiniti je raznolikijom, pokazaće vrijeme.

"Once Upon a Time in Hollywood" u bioskope stiže krajem jula, a "The Irishman" bi na Netfliksu trebalo da se pojavi do kraja godine.

(NN/b92.net)