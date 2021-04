"Quo Vadis, Aida?" osvojio nagradu publike Vilnius film festivalu

Bh. kandidat za Oscara film "Quo Vadis, Aida?" rediteljke Jasmile Žbanić osvojio je nagradu publike na 26. Vilnius internacionalnom film festivalu.

Festival je drugu godinu zaredom u online formatu, a pobjednici su objavljeni tokom prenosa uživo.

"Gritt" Itonja Soimera Guttormsena osvojio je nagradu za najbolji film, dok je glumica Birgitte Larsen odnijela nagradu za najbolju glumicu.

Ainhoa ​​Rodríguez proglašena je najboljim režiserom filmu "Mighty flash". Titula za najboljeg glumca pripala je Pierreu Deladonchampsu za njegov očaravajući nastup u napetom društvenom trileru "Rascal" Petera Dourountzisa.

Pobjednike je birao žiri kojeg su činili umjetnički direktor Venecijanskog filmskog festivala Gaia Furrer, kanadski producent Denis Cote, mađarska producentica Lili Horvat; potpredsjednik za sadržaj u platforme MUBI Daniel Kasman i litvanska producentica Marija Razgute.

"Places" litvanskog režisera Vytautasa Katkusa dobio je nagradu za najbolji kratki film, dok je "Fish Like Us" Raphaele Schmid dobio posebno priznanje.

Gledaoci su takođe izabrali "Swamp" Klementasa Davidavičiusa kao omiljeni litvanski film, a "The Little Bird and the Bees" Lene von Döhren za najbolji kratki film.

(Klix.ba)