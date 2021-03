"Quo Vadis, Aida" osvojio nagradu za najbolji balkanski film

Film bh. rediteljke Jasmile Žbanić "Quo Vadis, Aida?" osvojio je još jednu nagradu.

Ovo puta, nagrada stiže iz Sofije, gdje je pobjednik za najbolji balkanski film u okviru 25. Internacionalnog Film Festivala.

Podsjetimo da je ovaj film i zvanično uvršten među pet ovogodišnjih kandidata za Oscara u kategoriji najboljeg stranog filma.

Quo Vadis, Aida? is the winner as the Best Film in the Balkan Competition of the 25th Sofia International Film Festival! https://t.co/CfqQJegR4K