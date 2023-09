Radionica sa Đorđem Milosavljevićem od 27. do 29. septembra u Banjaluci

BANJALUKA - Audio-vizuelni centar Republike Srpske organizuje scenarističku radionicu sa Đorđem Milosavljevićem od 27. do 29. septembra u prostorijama Centra u Banjaluci.

"Đorđe Milosavljević je proslavljeni srpski scenarista, dramaturg, reditelj, univerzitetski profesor i kritičar. Kao scenarista debituje dugometražnim omnibusom 'Paket aranžman' iz 1995. godine, a diplomira sa scenarijom za film 'Tri palme za dve bitange i ribicu' koji je bio najgledaniji bioskopski hit u SRJ 1998. godine", saopšteno je iz Audio-vizuelnog centra Republike Srpske.

Dalje navode da je potpisao scenarije za filmove "Nebeska udica", "Točkovi", "Apsolutnih sto", "Nataša", "Ringeraja", "Jesen stiže dunjo moja", serije "Sva ta ravnica", "Jagodići", "Koreni", "Preživeti Beograd"...

Kao reditelj debitovao je 1999. godine sa ostvarenjem "Točkovi", a kasnije je potpisao režiju dva naslova - "Mehanizam" i "Ringeraja".

Radionica sa Đorđem Milosavljevićem sastojaće se iz masterklasa na temu "O strukturi filmskog scenarija'' i konsultacija "jedan na jedan".

"Ukoliko želite da sa svojim projektom prisustvujete konsultacijama, potrebno je da do 25. septembra na e-mail adresu Centra pošaljete: sinopsis (ne duži od dvije stranice, font courier new 12, prored 1), autorsku eksplikaciju (ne duža od dvije stranice, font courier new 12, prored 1) i profesionalnu biografiju", pojašnjeno je u saopštenju Audio-vizuelnog centra Republike Srpske uz napomenu da oni koji žele da prisustvuju samo masterklasu prisustvo potvrde najkasnije do 25. septembra.