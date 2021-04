Radonjić: Za mene je pozorište prava psihoterapija

Poznati glumac Miodrag Radonjić osvojio je publiku s filmom i serijom "Južni vetar", gdje tumači ulogu popularnog Baće, a za Tanjug kaže da je za njega pozorište prava psihoterapija, jer glumci pred publikom plaču, smiju se, pate i ispovjedaju se.

Osim u navedenom projektu koji je hit malog i velikog ekrana, ali i uveliko nezaobilazna tema među mladima koji vole krimi žanr, Radonjić je nedavno imao premijeru predstave "Baal" u BDP-u, gdje ima epizodnu ulogu uz Miloša Bikovića, kao i duo drame "Audijencija", gdje dijeli scenu s Nikolom Rakočevićem (Akademija 28).

Nakon duže pauze upravo zbog pandemije, glumac se sa ta dva projekta vraća na pozorišnu scenu, a priznaje da je nestrpljiv pred svaku predstavu i njeno izvođenje kada treba da ima razmjenu energije sa publikom.

"Problem je što je trenutna situacija u teatrima u vezi pandemije takva da to nije i dalje onako kako bi trebalo da bude, dakle, publika mora da dolazi sa maskama, obavezna je distanca, a to za mene nije nimalo normalno.To su meni neprihvatljivi uslovi pod kojima igramo, kažu da je to ''nova normalnost'', a bojim se da to neće biti moj izbor. Ko god da može meni neko da sugeriše nešto tipa da se prilagodim toj normalnosti, neka hvala, ja je ne želim, neka je živi neko drug", kritičan je Radonjić.

Junak i serije "Ubice mog oca" smatra da njegov izbor nikada neće sigurno biti nova normalnost, jer je to po njemu prava - nenormalnost.

"Videćemo šta će se dešavati po tom pitanju u budućnosti. Može da bude ozbiljnih problema. Za mene je pozorište terapija. Tu se skupi veliki broj ljudi, glumaca i razmenjuje energiju sa svojom publikom, smeje se, plače, pati zajedno sa njom, reaguje na neke važne i ozbiljne stvari. Sva ta umetnost koja se odvija uživo pred ljudima je prava psihoterapija. Takvi su naravno i koncerti. Zamislite tek kako je sa muzikom, kada vas ponesu omiljene pesme", naglasio je dramski umjetnik, inače najbolji prijatelj Miloša Bikovića, s kojim je osnovao i producentsku kuću "Archangel studios".

Priznaje da mu veoma nedostaju neke uloge koje su mu upravo bile jako važne, i smatra da je šteta što ih više ne igra, kakva je bila drama "Leptiri su slobodni" u Zvezdara teatru (2012).

Ipak, kako kaže, mudrost je ponekad shvatiti da je nešto prerastao, da je to iza njega.

"Koleginica Nina Janković i ja smo čak pričali na tu temu da bi bilo dobro da obnovimo tu divnu predstavu u kojoj smo zajedno igrali. Sa druge strane, taj lik Džon koga sam igrao ima oko 20 godina i nije realno da ga oživljavam na sceni. To je stvarno iza nas", sa setom govori o hit drami.

Zanimljivo je da Radonjić u jednoj seriji kakva je "Ubice mog oca" tumači predanog predstavnika zakona, inspektora Zorana, pripadnikastare škole, koji ima istančan osjećaj za pravdu i drži se pravila.

Opet, u drugoj seriji i filmu "Južni vetar", on igra junaka Baću sa druge strane zakona - koga publika i voli i mrzi, kao neka vrsta pozitivnog negativca.

Dakle, dvije krajnosti.

"Upravo je to dobar primer da svaki glumac pravda svog junaka. Potrebno je da razumem lik koji igram, čak bio on i serijski ubica. Čak i takvom liku moram da nađem ugao za pravdanje. Komplikovan i izazovan zadatak glumca je da uđe u razmišljanje jednog psihopate”, precizirao je Radonjić.