Rajan Rejnolds najbolje plaćena holivudska zvijezda

Časopis Variety u objavio je listu najbolje plaćenih glumaca i glumica za 2019. godinu. I ove godine na listi dominira pet muških filmskih zvezda, ali su zauzeli prva četiri mesta, jer drugo dijele dvojica, prenosi portal Moviefone.

Zahvaljujući Netflixu i filmu "Six Underground" reditelja Majkla Beja, 42-godišnji Rajan Rejnolds izbio je na vrh liste sa zarađenih 27 miliona dolara za film "6 Underground".

Njegova koleginica Emili Blant (36) najbolje je plaćena glumica i po zarađenoj svoti je na petom mestu. Za film "Mjesto tišine" dobila je 13 miliona dolara.

Variety piše da se čini da Netflix trenutačno isplaćuje najviše honorare. Pojašnjava da su plate veće jer nema opcije podijele dobiti, a i platforma se uglavnom oslanja na pretplatu.

List je naveo listu najbolje plaćenih, među kojima je samo pet glumica.

1. Rajan Rejnolds - 27 miliona dolara, Six Underground/Netflix

2. Dvejn Džonson - 20 miliona dolara, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw/Universal (2. avgusta 2019.)

Robert Dauni Džunior - 20 miliona dolara, The Voyage of Doctor Dolittle/Universal (17. januara 2020.)

3. Vil Smit - 17 miliona dolara, Bad Boys for Life/Sony

4. Tom Kruz - 14 miliona dolara, Top Gun - Maverick/Paramount (26. luna 2020.)

5. Emili Blant - 13 miliona dolara, Mesto tišine/Paramount (15. maja 2020.)

Džejson Stetam: 13 miliona dolara, "Hobbs & Shaw"/Universal

6. Bred Pit - 10 miliona dolara, Once Upon a Time in Hollywood/Sony (26. jula 2019.)

Gal Gado - 10 miliona dolara, Wonder Woman 1984/Warner Bros. (5. juna 2020.)

Leonardo di Kaprio - 10 miliona dolara, Once Upon a Time in Hollywood/Sony (26. jula 2019.)

7. Margo Robi - 9 do 10 miliona dolara, Birds of prey/Warner Bros. (7. februara 2020.)

8. Idris Elba - 8 miliona dolara, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw/Universal (2. avgusta 2019.)

Ben Aflek - 8 miliona dolara, Triple Frontier/Netflix (15. marta 2019.)

9. Kristen Stjuart - 7 miliona dolara, Charlie's Angels/Sony (15. novembra 2019.)

10. Martin Lorens - 6 miliona dolara, Bad Boys For Life/Sony (17. januara 2020.)

11. Hoakin Feniks - 4,5 miliona dolara, Joker/Warner Bros. (4. oktobra 2019.)

12. Džesika Čestejn - 2,5 miliona dolara, IT: Chapter 2/Warner Bros. (6. septembra 2019.) (N1)