Rasplesani Tarantino iza kamera (VIDEO)

Obožavaoci filma "Petparačke priče" vjerovatno više nikada neće gledati ovaj uradak istim očima nakon što vide režisera, Kventina Tarantina kako pleše iza kamere uz legendarnu scenu.

Isječak iza kulisa, Tarantina koji je režirao "Petparačke priče" ponovo se pojavio zbog njegovih urnebesno nespretnih plesnih vještina.

Snimak je snimljena dok se odvijala kultna plesna scena s Umom Turman i Džonom Travoltom, a Tarantino je iza kamere koji im se pridružuje.

Quentin Tarantino dancing along with Uma Thurman and John Travolta during the filming of the Jack Rabbit Slims dance scene in Pulp Fiction. pic.twitter.com/0G2ScsMcXt