"Ratovi zvijezda" dobijaju novi film

Serija The Mandalorian prelazi na filmska platna - studio Disney potvrdio je da radi na novom filmu u franšizi "Ratovi zvijezda" (Star Wars), nazvanom The Mandalorian & Grogu. Produkcija filma počinje krajem ove godine, piše Variety.

Film će režirati Jon Favreau, redatelj filma "Iron Man" i kreator serije "The Mandalorian". Serija prati svemirskog ratnika Dina Djarina (Pedro Pascal) koji štiti malog vanzemaljca Grogua, također poznatog kao Baby Yoda. The Mandalorian trenutno ima tri sezone, a u razvoju je i četvrta.

The Mandalorian & Grogu je prvi film u franšizi koji dolazi nakon uspjeha filma Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera (Star Wars: The Rise of Skywalker) iz 2019. godine, koji je zaradio milijardu dolara.

Favreau će takođe produkovati film, uz predsjednicu Lucasfilma, Kathleen Kennedy, i kreatora serije Ashoka, Davea Filonia. Filoni će istovremeno raditi na novoj sezoni serije Ashoka, u kojoj glumi Rosario Dawson.

"Jon Favreau i Dave Filoni uveli su dva nova i voljena lika u Ratove zvijezda, a ova nova priča savršena je za velika platna", rekla je Kennedy.

Još uvijek nije poznat datum premijere filma The Mandalorian & Grogu, ali Disney je otkrio da će 2026. godine izaći dva nova filma o Ratovima zvijezda, a 2027. godine premijeru će imati treći film.

(index.hr)

