Recenzija Netfliksove serije "Čovjek sa 1.000 djece"

"Čovjek sa 1.000 djece", nova serija na Netfliksu prikazuje priču o Džonatanu Mejeru, Holanđaninu koji je proputovao ceo svet donijarući svoju spermu u što više klinika je mogao, šokirala je javnost širom svijeta, prenosi Gardijan.

Jasno je da iz nedostatka bilo kakvog načina da se sprovedu ionako slaba pravila koja zabranjuju donatorima da daju previše uzoraka, muškarci, ako to odluče, mogu beskonačno eksploatisati ovaj ne-sistem. Kroz ovu mini seriju gledaoci imaju priliku da saznaju iskustva samo šačice žena koje je ovaj muškarac oplodio.

Na primjer, bračni par lezbejki Suzan i Natali upoznale su ga kao privatnog donatora, i bile su impresionirane njegovim dobrim izgledom, zdravljem i inteligencijom. Majer im je tada rekao da planira da donira svoju spermu samo do pet porodica. Na kraju, Suzan i Natali su, zahvaljujući njemu, dobile dvoje djece.

Navodno, ovaj muškarac iz Holandije često je govorio da želi da donira spermu samo za pet porodica. Kada su se sumnje konačno probudile među porodicama, oni su se počeli ujedinjavati na Fejsbuk grupi. Mapirali su njegova putovanja zahvaljujući njegovim video snimcima na Jutjubu, i uporedili ih sa listama donatora u obližnjim bankama sperme. Postepeno je postajalo jasno da to nije bio altruistički hipi mladić kojeg su upoznali, već neko ko je bio fiksiran na to da postane otac što više djece može, bez obzira na rizike krvnog srodstva i potencijalne nesvjesne inceste potomaka. Na osnovu svega što su uspjeli da saznaju, on je lako mogao biti otac čak i do 3.000 djece do sada.

Kada se sve objelodanilo, roditelji su mu se obratili. Međutim, odbio je njihove molbe da prestanu da ugrožavaju budućnost te djece, pa su se roditelji pokrenuli tužbu.

Dokumentarna mini serija prati priče žena od početne radosti u trudnoći do raspleta užasa, okupljanja žrtava i konačnog sudskog procesa u kojem se nalaže da Majer ne smije više da daje svoju spermu, pod prijetnjom kazne od 100.000 evra. Ovo je navodno prvi slučaj koji je ikada obuzdao mušku tjelesnu autonomiju na ovaj, ili eventualno bilo koji način.

Nikada nije u potpunosti utvrđeno zašto je ovaj muškarac to radio. Jedna žena, tačnije majka njegovog deteta, tvrdi da je u pitanju traženje pažnje nakon što je on bio zanemarivan u detinjstvu. Sa druge strane, neke od žena sugerišu da bi u pitanju bila zavisnost od moći i rastući kompleks Boga, kao i jednostavan narcizam.

Majer odgovorio na Netfliksovu seriju Sa druge strane, Majer je rekao za Bi-Bi-Si da je ova Netfliksova mini serija "obmanjujuća", jer daje značaj onima koji su nesretni, a ne mnogim drugim porodicama za koje tvrdi da su mu zahvalni. Takođe, on je naglasio da ne vidi "apsolutno ništa loše" u tome što je otac stotinama djece. Odbio je da bude intervjuisan za Netfliksovu seriju, ali je objasnio da je Netfliks pogrešio time što je seriju nazvao "Čovjek sa 1.000 djece".

Namjerno su je nazvali tako, a trebalo bi da bude 'Donator sperme koji je pomogao porodicama da dobiju 550 djece. Tako da već od samog početka namjerno varaju i obmanjuju. Mislim da je Netfliks uradio odličan posao u odabiru pet nesrećnih porodica nasuprot 225 porodica kojima sam pomogao, a te porodice sigurno bi vam rekle nešto drugo“, rekao je on.

Prema Bi-Bi-Si-ju, Majer je bio donator 17 godina. U mnogim slučajevima davao je donacije privatno, što je značio da je bio u direktnom kontaktu sa porodicama, a ne putem privatne klinike.

Upitan da li misli da je imati 550 mnogo, Majer je odgovorio da je to mnogo za normalnog čovjeka, ali ne i donatora sperme.

"Za donora to je prilično uobičajeno. Oni imaju na stotine dece. Klinike šalju spermu donora u više država", rekao je on, prenosi NIN.

