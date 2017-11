Reditelj "Titanika" konačno otkrio zašto je Džek morao da umre

Ljubitelji filma “Titanik” odavno debatuju o tome da li je tragični heroj Džek, koji se utopio poslije potonuća broda, mogao da preživi.

Naime, na vratima na kojima je kao na splavu plutala Rouz, bilo je dovoljno mjesta i za Džeka, dokazao je čak i čuveni dvojac iz emisije “Mythbusters”, koja se emituje na Discovery Chanel-u.

Međutim, to se nije dogodilo, a reditelj filma Džejms Kameron konačno je, nakon dvadeset godina otkrio zašto Džek nije preživio.

"Odgovor je jednostavan, na 147. stranici scenarija piše da Džek umre. Takav je bio umjetnički odabir, na vratima je bilo mjesta za nju, ali ne i za njega", naveo je Kameron i dodao da već 20 godina dobija isto pitanje.

"To bar govori o tome da je publika toliko zavoljela Džeka da ih pogađa njegova smrt. Da je preživio, kraj filma izgubio bi smisao. Film je o smrti i razdvajanju, morao je da umre. Da nije poginuo tako, smislio bih neki drugi način. To se zove umjetnost, stvari se događaju iz umjetničkih razloga, a ne fizičkih", dodao je on.

