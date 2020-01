Region se i dalje oprašta od dive: Nedo, vječnost i slava su tvoji

BANJALUKA - Tri dana od smrti dive regionalnog glumišta Nede Arnerić oproštajne poruke kolega i javnosti ne prestaju, a zašto je to tako možda je najbolje jednom rečenicom objasnila glumica Slađana Zrnić u kojoj kaže: "Kako nekome objasniti i opisati Nedu".

I upravo tako, teško je pronaći epitete kojima bi se na pravi način dočarao talenat jedne od najvećih zvijezda jugoslovenskog filma, ali i praznina koja je, baš kao kad umre neko drag, koga ste poznavali, ostala. Nesuđena balerina, diplomirana istoričarka umjetnosti, Neda Arnerić se opredijelila za film i pozorište, donoseći srpskoj i jugoslovenskoj sceni umjetnicu koja je više od pola vijeka plijenila šarmom i snažnim glumačkim darom.

Talentima, gracioznošću i eteričnom ljepotom od prvih kadrova osvajala je srca domaće i inostrane publike.

"Kada smo bili studenti prve godine glume, imali smo čast da statiramo u predstavi 'Edmund Kin' u kojoj je, pored Brika, igrala i Neda. Sjedimo u glumačkom salonu, čekamo izlazak na scenu i potajno je gledamo i ne možemo da se nagledamo... Divna, elegantna, povučena, lijepa, dobronamjerna, vesela, a ne želi pažnju, nema potrebu da se nameće, koketira, ali vi ne možete da je prestanete gledati", navela je Zrnićeva i dodala da se prema njima, tada mladim glumcima, odnosila s poštovanjem.

Vijest od njenoj smrti redom su već prenijeli svi mediji regiona, a to lice djevojčice zauvijek će ostati urezano u našim glavama zahvaljujući, između ostalih, ulogama Olje Miranovski u filmu "Varljivo leto", Ljubinke u "Pričama iz radionice", mlade iz "Ko to tamo peva", Ružice u filmu "Rad na određeno vreme", Višnje iz filma "Višnja na Tašmajdanu"....

Od nje su se potresnim porukama oprostili brojni filmski radnici, a rediteljka Milica Kralj navela je da se o Nedi ne može govoriti u prošlom vremenu, već samo u sadašnjem, jer su vječnost i slava njeni.

Sjajna Neda ostaće u sjećanju i banjalučkoj kulturnoj javnosti kao pozorišna glumica, mada je rijetko nastupala u ovoj glumačkoj formi - na daskama koje život znače.

Svoj posao je obavljala maksimalno profesionalno, pa joj nage scene na filmu nisu bile strane, a zbog njih, kako to zna uglavnom biti na našim prostorima, nije stavljena na stub srama, već je uvijek pominjana sa blagim naslovima "scene koje će se uvijek pamtiti".

S obzirom na to da je slavu okusila veoma rano, još kao djevojčurak, pa nije ni stigla da uživa u najsrećnijem periodu života, kasnije je veoma otvoreno govorila o tome: "Preskakala sam periode koji su prirodni u čovekovom odrastanju, ali mislim da treba ići postepeno, da to nije za džabe smišljeno. To moje preskakanje i uletanje u te periode nije bilo baš najbolje. Kasnije se plaća cena."

Da je bila posebna znaju svi koji su makar nekad pogledali neki domaći film, a baš takvu posebnu treba da je pamtimo zauvijek, i to će Nedi sigurno biti najveće hvala. Do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nije bio poznat datum sahrane.