Rekordno niska gledanost ceremonije dodjele Oskara

Ceremoniju dodjele Oskara, nagrada američke Akademije filmskih umjetnosti i nauka, sinoć je pratilo 26,5 miliona gledalaca, što je rekordno nizak broj.

Ovo je prvi put da je ceremoniju Oskara gledalo manje od 30 miliona ljudi, navodi agencija Associated Press.

Dodjela Oskara je često najgledaniji šou-program na televiziji, poslije Super Boula, ali to nije bio slučaj ove godine, navodi AP i dodaje da je prošlog mjeseca ceremoniju otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu pratilo 27,8 miliona gledalaca.

Broj ljudi koji gledaju televiziju se generalno smanjuje, ali gledanost dodjele Oskara je često vezana za popularnost filmova u takmičarskoj kategoriji i to ne govori mnogo o filmu "The Shape od Wather" (Oblik vode) koji je dobio nagradu za najbolji film, navodi američka agencija.

Dodjela oskara je zabilježila nisku gledanost i 2008. godine kada je nagrada za najbolji film pripala ostvarenju "No Country For Old Men".

Prošle godine je svečanu dodjelu Oskara pratilo 33 miliona gledalaca.