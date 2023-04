Rener ne žali zbog nezgode s grtalicom za snijeg

Zvijezda Marvela filmova, Džeremi Rener rekao je da "ne žali" zbog nesreće s grtalicom za snijeg zbog koje je u teškom stanju i da bi "učinio to ponovo" kako bi spasio svog nećaka.

52-godišnji glumac dodao je da je "tako zahvalan i zauvijek dužan" onima koji su mu pomogli nakon njegove nesreće, u kojoj ga je zgnječila vlastita grtalica za snijeg teška šest tona pokušavajući pomoći svom nećaku iz drugog vozila.

Rener je prevezen u Rino, Nevada, sa značajnim povredama i više od 30 slomljenih kostiju.

U razgovoru s Dijanom Sojer na "ABC-u", Rener se prisjetio događaja, objašnjavajući da prolazi kroz fizički i psihički oporavak, rekavši da je bio "lutka" jer je izašao iz vozila dok se još kretalo.

"To je bila moja greška i ja sam je platio", rekao je glumac.

Jeremy Renner has 'no regrets' about snowplough accident to save nephew https://t.co/x0ituTCsVk — Ray Knight Casting (@RKCasting) April 7, 2023

Također je rekao da je "budan kroz svaki trenutak" svog bola, dodajući: "Tačno je onako kako ste zamišljali da će te se osjećati... Teško je zamisliti kakav je to osjećaj... Činilo se kao da vam je neko oduzeo dah. Previše stvari se događa u tijelu da biste ih osjetili. Bol je sve - to je kao da vaša duša može osjetiti bol", objasnio je Rener.

Govoreći o svojim razmišljanjima u to vrijeme, nastavio je: "Rekao sam, 'Oh, ta noga, ta je stvarno zeznuta... ta noga će biti problem. Razmišljam 'Kako će moje tijelo izgledati? Hoću li biti samo kao biljka, a mozak kao naučni eksperiment?"

Rekao je za "ABC" da ne želi da ga "progoni" ono što se dogodilo, uprkos tome što su ga pokrenula bolna sjećanja na događaj.

"Da, nema kajanja. Ponovio bih to. Odbijam da to bude trauma i negativno iskustvo. To je čovjek na kojeg sam ponosan jer ne bih dopustio da se to dogodi mom nećaku. Dakle, promijenite priču o žrtvi ili grešci ili bilo čemu drugom. Odbijam da me je***o progoni to sjećanje na taj način", zaključio je Rener, prenosi "Sky".