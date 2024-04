Retrospektiva Kusturice u Filmskom centru Srbije

BEOGRAD - Retrospektiva filmova Emira Kusturice, koji je najavio snimanje novog filma u Rusiji, biće održana u Sali Filmskog centra Srbije (FCS) u MTS dvorani od 15. do 26. aprila, a otvoriće je srpska premijera integralne verzije filma “Podzemlje” (Undergound), koja traje 312 minuta.

Miroslav Lekić, predsjednik Upravnog odbora FCS, ističe da je to do sada najznačajnija manifestacija u okviru projekta "Sala FCS-a".

Program obuhvata gotovo kompletan Kusturičin opus, uz jedinstvenu priliku da se "Podzemlje" vidi u integralnoj verziji, koja je prikazana samo u Francuskoj.

Kusturičini filmovi se inače često gledaju na televiziji i drugim ekranima, a prednost je što sad mogu da se vide u nizu, i to u bioskopu, za koji su i pravljeni, rekao je Lekić.

Ivan Karl, vršilac direktora FCS, kaže da je ideja Sale FCS-a popularizacija domaće filmske baštine, ali i njena zaštita putem digitalne restauracije.

"Na programu je nova 4K verzija filma ‘Crna mačka beli mačor’, kao i remasterizovani ‘Otac na službenom putu’. Isto tako smo priredili cikluse Soje Jovanović i Puriše Đorđevića sa remasterizovanim kopijama. Pozivamo producente i druge vlasnike prava da se pridruže ovom procesu, da ‘presvučemo’ vredne filmove u format za 21. vek, kako bi uopšte mogli da se prikazuju", rekao je Karl.

Emir Kusturica je izjavio da mu je drago zbog retrospektive, na koju može da se gleda sa tri strane - jedan ugao bi bio pjesma "Rastajemo li se mi", drugi "nešto kao četvrta četvrtina u vaterpolu koja je i još mnogo i još malo", a za to vezuje triptih koji će raditi, dok je treći ugao to kako uslovnosti vremena određuju život jednog djela.

"Filmovi koje sam ja radio vezani su za kraj 20. vijeka", rekao je Kusturica analizirajući svoj opus, u kojem mu je lično najdraži film "Život je čudo".

Za "Podzemlje" je istakao da je veoma aktuelan film "u današnjem trenutku u svijetu koji karakteriše apsolutna laž na 90 odsto planete".

Na pitanje o novom projektu, koji će snimati u Rusiji, odgovorio je da "nije našao tržište pa je morao da traži mecenu".

"Sad sam našao mecenu i zato će triptih biti urađen", rekao je Kusturica, demantujući navode da je to Vladimir Putin, ruski predsjednik.

"Mecena nije Putin. To pišu lažljivci, od ovih sarajevskih pa do naših. Nije Putin čovjek koji vadi pare iz džepa. Putin je čovek jedinstven u istoriji Rusije, na neki način i nastavak jedne vrste tradicije ruske prošlosti, predrevolucionarne, ali tamo postoje mnogi ljudi koji žele time (filmom) da se bave. Recimo postoji gradska vlada, pa ljudi koji prave neki studio. I već postoje ponude da se radi u tom studiju. Svakog zanima ko će to plaćati. Oni koji imaju novac. A ja nisam išao kod Putina da tražim pare nego da mu kažem da želim da budem dio tog novog svijeta koji se javlja u Evroaziji, koji je svakako jedan novi kvalitet u percepciji budućnosti na evroazijskom kontinentu", rekao je Kusturica, prenosi SEEcult.

