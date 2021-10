Režiser Džoel Souza otpušten je iz bolnice nakon što ga je na snimanju filma "Rust" ranio glumac Alek Boldvin.

Souza je ranjen na snimanju svog novog filma "Rust" te je posljednjih nekoliko sati proveo u bolnici, piše Sky News.

Glumica Franses Fišer rekla je kako joj je Souza potvrdio da je napustio bolnicu.

Director Joel Souza told me he’s out of hospital.