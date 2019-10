Režiseri koji mrze svoje kultne filmove

Ne može se poreći da je snimanje filma teško ne samo u finansijskom smislu s obzirom na to da je poznato da prenošenje priče od scenarija do ekrana košta milione, naročito kada su u pitanju ostvarenja sa poznatim holivudskim imenima.

Uprkos tome što je filmsko djelo rezultat ljubavi, i dalje postoje slučajevi kada režiser - osoba koja vjerovatno provodi najviše vremena radeći na filmu - ne može da voli krajnje rezultate. Većina takvih slučajeva proizlazi iz studijskih uplitanja: kada filmaši moraju da izvrše promjene u svom poslu zbog kreativnih razlika sa finansijerima, međutim ponekad postoje i drugi razlozi zbog kojih tvorci filmova okreću leđa svojim ostvarenjima. Donosimo vam spisak režisera i filmova među kojima više nema ljubavi.

"American History X", Toni Kej

Iako se ovaj film smatra kultnim i dobio je odlične ocjene i publike i kritičara, režiser Toni Kej nije želio da ima ikakve veze s njim nakon dodatnog montiranja. Uspio je da povuče film sa festivala u Torontu i čak je slao otvorena pisma ljudima da ne gledaju film. Htio je da skloni svoje ime, ali u tome nije uspio. Do danas nije poznato zašto je Toni Kej toliko mrzio ostvarenje koje slave mnogi ljubitelji sedme umjetnosti.

"Transformers: Revenge of the Fallen", Majkl Bej

Prvi dio ove franšize bio je uspješan i, iako nije u pitanju visokoumno djelo, bilo je neporecivo zabavno. Nastavak nije u potpunosti to ponovio, a razlog je štrajk scenarista koji se odigravao u to vrijeme. Majkl Bej je priznao da je priča morala da bude gotova za tri nedjelje i da je to pogrešan način da se pristupi pravljenju filma te da nikad tako nešto neće ponoviti. Režiser je tada smatrao da bilo koji oblik umjetnosti ne trpi žurbu i da zbog toga ne može voljeti ovaj film kao neka svoja ranija ostvarenja.

"Batman and Robin", Džoel Šumaher

Film "Batman and Robin" mrze i obožavaoci i glumci koji su u njemu učestvovali, a smučio se i samom reditelju. Holivudski glumac Džordž Kluni se javno izvinio za film, a Džoel Šumaher je isto morao da uputi izvinjenje svima koje je razočarao. Film mu se smučio zbog toga što su ga nakon izlaska svi tretirali kao da je počinio neki strašan zločin. Inače, ovo ostvarenje se i danas smatra jednim od najgorih filmova o Betmenu.

"Alien 3", Dejvid Finčer

Režiser Dejvid Finčer je imao samo 28 godina kada su ga uključili u projekat filma "Alien 3", za koji je imao samo pet nedjelja i nezavršeni scenario. Još i tada se režiser žalio da mu to nije dovoljno da završi film onako kako on želi. On kaže da je cijeli taj proces nešto najgore što mu se desilo u životu i da niko ne mrzi ovaj film više od njega.

"Dune", Dejvid Linč

Dejvid Linč je pristao da režira ovaj film iako uopšte nije čitao istoimenu knjigu. Mijenjao je scenario bar pet puta, a čak ni finalnim rezultatom nije nikako bio zadovoljan. Kaže da je sam kriv jer nije trebalo ni da prihvati takav projekat, od kojeg je bivao sve zasićeniji kako je vrijeme prolazilo. Sam film je prvo proglašen promašajem, ali je s vremenom stekao kultni status.