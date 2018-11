Ristovski: "Kralj Petar Prvi" je holivudski spektakl

Naš film vizuelno deluje kao veliki holivudski spektakl koji košta 200 miliona dolara, kazao je Tanjugu glumac Lazar Ristovski koji igra naslovnu ulogu u filmu "Kralj Petar Prvi" čija je premijera zakazana za 5. decembar u Beogradu.

Prije projekcije trejlera za film "Kralj Petar Prvi" danas u Kombank dvorani Ristovski je naglasio da se tako spektakularan film može snimiti samo u Srbiji uz pomoć štapa i kanapa.

"Mi smo uspeli tako nešto da izvedemo i film ''Kralj Petar Prvi'' deluje kao istorijski ratni spektakl. Osim vizuelnog identiteta, najveća vrednost filma je priča o ljudima. O Kralju Petru u nekim situacijama u kojima ga publika ne očekuje i o malim ljudima, pre svaga spskom seljaku koji je iz opanaka prešao u cokule i postao veliki ratnik", kazao je Ristovski i dodao da film publici nudi i spektakl i emociju.

Slavni glumac je kazao sa u središte priče osim Kralja Petra, film postavlja u središte priče i malog Momčila Gavrića, najmlađeg vojnika u Prvom svjetskom ratu.

"Imamo paralelne priče o običnim ljudima i u sudbinama koje su ih zadesile u Prvom svetskom ratu. Ovakav film Srbija do sada sigurno nije videla", kazao je Ristovski.

On kaže da je nezgodno govoriti o članovima familije koji su ukljičeni u snimanje filma.

"Mnogi već pričaju:''Evo sin mu režira, žena glumi...'' Svi kažu da je Petar pokazo izuzetan talenat režijom filma ''Kralj Petar Prvi''. Moje je zadovoljstvo veliko što je to baš tako. Snimio sam do sada preko 80 filmova i retko sam imao prilike da radim sa ogromnim zadovoljstvom kao što je to bio slučaj sa filmom ''Kralj Petar Prvi''. Petar je umeo sa glumcima za vreme snimanaja filma, a sa druge strane baratao je odlično svojim rediteljskim zanatom", kazao je Ristovski.

Petar Ristovski, Lazarov sin i reditellj filma kaže da je zajedno sa celim ekipom uspeo da snimi spektakl kakav srpska kinematografija još uvek nije videla.

"Na oglednim projekcijama ljudi koje sam pozvao da pogledaju film kazali su mi da su videli spektakl. Scenario sam potpisao zajedno sa Vladimirom Chosićem i Milovanom Vitezovićem...Scenario je nastao po knjizi Milovana Vitezovića ''Čarape Kralja Petra''. Zadovoljan sam i siguran da će publika imati priliku da vidi nešto posebno u našem filmu", kazao je Petar Ristovski.

Glavne uloge u filmu, pored Lazara Ristovskog u ulozi kralja Petra Prvog Karađorđevića, tumače Radovan Vujović, Milan Kolak, Aleksandar Vučković, dečak Ivan Vujić, Danica Ristovski i drugi.