Robert Redford se povlači sa festivala koji je osnovao prije 34 godine

​Glumac Robert Redford, osnivač festivala američkog nezavisnog filma "Sandens", čije je ovogodišnje izdanje počelo u petak u gradu Park Siti u Juti, izjavio je da se povlači iz organizacije tog festivala koji je proslavio brojne danas poznate reditelje.

Slavni glumac je na konferenciji za novinare rekao da je došlo vrijeme, poslije 34 godina od prvog izdanja festivala, da se povuče. Redford je dodao da će i dalje biti prisutan na festivalu, ali da želi više vremena da provodi u društvu sa rediteljima.

Njegova najava o povlačenju podudara se sa ranijom najavom o povlačenju iz svijeta filma poslije ostvarenja "The Old Man and the Gun", koji se od oktobra prikazuje u SAD.

Redford (82) je režirao devet dugometražnih filmova, a za "Obične ljude" (Ordinary People) je 1981. dobio Oskara.

Nikada nije dobio Oskara za glumu, iako je imao više uloga u kultnim filmovima "Žaoka" (Sting), "Svi predsednikovi ljudi" (All The Presidents Men), "Tri kondorova dana" (Three Days of Condor) i "Moja Afrika" (Out of Africa). Počasnog Oskara za životno delo je dobio 2002. godine.

Festival Sandens, čiji je osnivač, postao je jedan od najznačajnijih američkih festivala nezavisnog filma, koji pruža priliku perspektivnim filmskim stvaraocima koji se bave dokumentarnim, inostranim i nezavisnim filmom da promovišu svoje projekte i privuku pažnju šire javnosti.