Robert Redford završava glumačku karijeru

NJUJORK - Slavni američki glumac Robert Redford (81) najavio je danas da napušta glumacku karijeru i da će njegov film "Starac i pištolj" najvjerovatnije biti posljednja njegova uloga.

U intervjuu za Entertejnment Vikli, on je rekao da razmišlja o penziji pošto se umorio od glume.

Redford koji ovog mjeseca puni 82. godine, kaže da glumi od svoje 21. godine.

"Pomislio sam, pa to je dovoljno...Nikad ne reci nikad, ali sam gotovo zaključio da je to to što se tiče moje glume", dodaje slavni glumac.

U vjerovatno svom posljednjem filmu, on glumi Foresta Takera, stvarnu ličnost osuđenika koji se, navodno, hvalio da je uspješniji u bježanju od Harija Hudinija.

Film bi trebalo da se pojavi u bioskopima 28. septembra.

"Bilo mi je izvanredno da igram takvu ličnost u ovom trenutku mog života. Ono što mi je stvarno ostavilo utisak kod njega, što će film nadam se pokazati, je to da je on opljačkao 17 banaka, uhvatili su ga 17 puta, ali je i bježao isto toliko puta.", kaže Redford.

Na pitanje da li su i njegovi rediteljski dani završeni, kako prenosi list glumac je bio rezervisaniji i nagovjestio je "to ćemo još vidjeti".