Rođena Tuzlanka u nastavku filma 'Djevojka s tetovažom zmaja'

Australijska zvijezda porijeklom iz BiH Andreja Pejić, koja je bila najpoznatiji androgeni model, glumiće u filmu "The Girl in the Spider's Web".

Riječ o nastavku filma iz 2011. godine "The Girl With The Dragon Tattoo" u kojima glavnu ulogu igraju Kler Foj i Sverir Gudnason.

Film je baziran na istoimenom romanu Davida Lagerkranca koji donosi priču o kompjuterskom hakeru Lisbet Salander i novinaru Mikaelu Blomkvistu koji su "uhvaćeni" u mreži špijuna, sajber kriminala i koruptivnih vladinih zvaničnika.

Andreja se priključila posljednja timu, a informaciju je objavila na društvenim mrežama podijelivši članak američkog portala "Deadline" koji prati vijesti iz Holivuda.

"Snažna figura iz transrodne zajednice imaće prvu ulogu u velikom filmu. Iza sebe ima uspješnu karijeru u svijetu mode, a šetala je top pistama u shoovima 'Galliana', Marka Džejkobsa, Rada Simonsa, Pola Smita i Žan Pol Gaultiera. Pojavila se i u muzičkom spotu Dejdia Bouvija 'The Stars' sa Tildom Svinton", piše "Deadline".

Režiser filma je Fede Alvarez, a scenarista Stiven Najt. Premijera filma koju radi "Columbia Pictures" zakazana je za 9. novembar.

Pejić je rođena u Tuzli, a tokom rata izbjegla je s porodicom u Australiju. Krasila je naslovnice brojnih magazina još dok je bila androgeni model te glumila u serijama. U 23. godini postala je prvi transrodni model fotografisan za "Vogue".

(Klix.ba)