Ronaldo pravi animiranu seriju o sebi

Kristijano Ronaldo, fudbaler Real Madrida, sprema se da 'izbaci' animiranu seriju "Striker Force 7" u kojoj će njegov lik imati glavnu ulogu

Ronaldo sarađuje sa kompanijama "Graphic India" i "VMS Communications" kako bi realizovao svoju ideju na što više platformi, kao što su animirani stripovi i igrice.

"Na isti način na koji fudbal povezuje ljude širom svijeta, vjerujem da to rade i poznati animirani likovi i heroji", rekao je Ronaldo za "TMZ".

Kristijano, u stvarnom životu, nije uspio da uradi nešto što se očekuje od jednog animiranog superheroja – nije osvojio špansko prvenstvo, ali je sa Realom obezbijedio plasman u finale Lige šampiona, koje će igrati protiv Liverpula 26. maja u Kijevu.

"Uzbuđen sam što ću moju strast prema fudbalu i superherojima spojiti kroz ovaj projekat i predstaviti svojim fanovima", izjavio je Ronaldo.

Ostaje nam da se pitamo da li je Ronaldo toliko zaljubljen u sebe, pa mora da napravi i perfektnog animiranog lika koji će ga predstavljati, ili je jednostavno vidio dobru priliku za biznis u svojoj pasiji i pokušao da je pretvori u profit.

Cristiano’s new superhero character has been revealed pic.twitter.com/Gbl6iaX3sk