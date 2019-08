Rot na SFF otkrio kako je raditi sa Tarantinom

Slavni britanski glumac Tim Rot stigao je danas u Sarajevo, gdje će mu u sklopu ovogodišnjeg Sarajevo film festivala biti dodijeljeno Počasno srce Sarajeva.

Britanski glumac je održao i masterclass u kinu Meeting point gdje se osvrnuo na svoju glumačku karijeru, te ispričao kako je bilo raditi sa Kventinom Tarantinom.

"U životu sam bio samo na tri audicije. Inače ne idem na audicije, ne volim ih, čine me nervoznim i smatram da sam jako loš u tome. Ukoliko želite da glumim u vašem filmu, zaposlite me", ispričao je Rot.

Ispričao je i zanimljivu priču, kada je odbio i Tarantina za audiciju, prije snimanja filma.

"Pročitao sam scenario, i otišao da se nađem sa Tarantinom. Sjeli smo i on mi je dao scenario i rekao da ga pročitam. Odmah sam odbio i rekao 'ne'. Zamolio me ponovo i ponovo, ja sam svaki put odbio. Poslije toga smo otišli na pivo, ponovo me nagovarao da pročitam, što sam opet odbio. No, nakon previše piva, kada sam se već napio, što mislim da mu je i bio cilj, uzeo sam scenario i cijeli pročitao tako pripit", ispričao je Rot.

Obzirom da je iz Londona i ima britanski naglasak, glumac je pričao i da je jako dugo radio na svom dijalektu. Te da se za određene uloge pripremao baš dugo sa najboljim ljudima.

Na crvenom tepihu ispred Narodnog pozorišta publika željno iščekuje Rotov dolazak, kako bi se uslikali sa njim i dobili autogram.