Rusi snimaju dva filma o vojnim akcijama na Kosovu

Гоша Куценко, исполнитель роли Бека, на сизл-постере фильма. #BalkanLine #MiloshBikovic #МилошБикович #БалканскийРубеж #АнтонПампушный #ГошаКуценко #ГойкоМитич #balkanlinemovie

A post shared by Балканский Рубеж (@balkanlinemovie) on Sep 24, 2017 at 9:34am PDT