SAG: Online ceremonija začinjena glumačkim šalama

Ovogodišnja dodjela nagrada Udruženja filmskih glumaca (SAG) održana je virtuelno, a bila je začinjena šalama kako su glumci preživjeli lockdown. Najviše priznanja odnijele su serije "The Crown" i "Schitt's Creek".

Kao rezultat pandemije ovogodišnja ceremonija izgledala je sasvim drugačije nego prethodnih godina, trajanje je smanjeno na jedan sat, umjesto uobičajena dva. Cijela dodjela, uključujući monologe voditelja i govore zahvale, prethodno je snimljena.

Nagradu za najbolju mušku ulogu u filmu dobio je pokojni glumac Čedvik Bozman za performans u "Ma Rainey's Black Bottom", dok je Vajola Dejvis za ulogu u istom filmu proglašena najboljom u ženskoj kategoriji. Kada su u pitanju televizijske uloge, Džilijan Anderson je proglašena najboljom glumicom zahvaljujući ulozi u seriji "The Crown", a serija je dobila nagradu i za izvanredan nastup cjelokupnog ansambla u drami.

Uz dramu "The Crown", serija "Schitt's Creek" je takođe osvojila dvije nagrade, ali u kategoriji humorističke serije - za cjelokupni performans postave, a i Ketrin O'Hara je odabrana za najbolju glumicu u ovoj kategoriji. Nagradu je dobila i Anja Tejlor Džoj za ulogu u popularnoj seriji "The Queen's Gambit", a interesantno je da se njen kolega iz serije Bil Kemp, koji je tumačio lik gospodina Šajbela, na dodjelu uključio sa prednjeg sjedišta svog automobila.

Pored Tejlor Džoj, nagrade su osvojili i glumci: Mark Rufalo, Džejson Sudejkis, Jun Je Džon te Džejson Bejtman. Nagrade SAG pomno se prate jer se smatraju ključnim pokazateljem vjerovatnog uspjeha na dodjeli "Oscara" budući da glumci čine najveću glasačku grupu na Akademiji filmskih umjetnosti i nauke.

Zbog pandemije virusa korona ovogodišnja dodjela nagrada održana je virtuelno i svela se na jednosatnu prezentaciju začinjenu šalama o tome kako su glumci provodili svoje slobodno vrijeme tokom lockdowna.

Helen Miren govorila je o bliskom susretu s medvjedom tokom pandemije, Sterling K. Braun pokazao je svoje vještine žongliranja, a Džimi Felon svirao je usnu harmoniku.

Drama "The Trial of the Chicago", temeljena na američkim protestima protiv Vijetnamskog rata 1968. i neslavnom suđenju nakon njih, osvojila je nagradu za najbolju glumačku ekipu u kojoj su Saša Baron Koen, Edi Redmejn, Frenk Landžela i Mark Rejlans.

Ova nagrada filmskih glumaca za životno djelo je godišnja nagrada koju odbor američkog sindikata "Screen Actors Guild" (SAG) dodjeljuje od 1962. za "posebna dostignuća i najuzvišenije ideale glumačke profesije".