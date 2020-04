SFF dio Globalnog filmskog festivala We Are One

Sarajevo Film Festival danas je objavio da će učestvovati u zajedničkoj inicijativi vodećih svjetskih filmskih festivala i YouTubea: Globalnom filmskom festivalu We Are One (Svi zajedno). Po prvi put u istoriji, desetodnevni digitalni filmski festival okupiće globalne umjetnike i publiku oko programa kojem će slobodno moći pristupiti gledaoci širom svijeta.

Festival će biti otvoren 29. maja, na YouTube.com/WeAreOne, a tokom programa će biti prikazani filmovi po izboru 20 svjetskih filmskih festivala, među kojima su i međunarodni filmski festivali u Berlinu, Kanu i Veneciji, sa ciljem da se gledaocima omogući pristup filmskom stvaralaštvu iz svih dijelova svijeta.

Globalni filmski festival We Are One gledaocima će omogućiti ne samo da iz nove perspektive upoznaju različite kulture, već i da direktnim donacijama pomognu lokalnim zajednicama širom svijeta pogođenim COVID-19 pandemijom. Sav novac prikupljen tokom festivala biće usmjeren Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) i lokalnim humanitarnim organizacijama širom svijeta, saopšteno je iz SFF-a.