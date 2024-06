SFF-ovo takmičenje za mlade "Filmovi za budućnost"

​SARAJEVO - "Sarajevo film festival" (SFF) i ove godine pokreće takmičenje za mlade iz cijele zemlje pod nazivom "Films for Future/Filmovi za budućnost" s ciljem podizanja svijesti o održivom razvoju i klimatskim izazovima za sve nas i buduće naraštaje.

Kako su saopštili iz SFF-a, takmičenje je organizovano u partnerstvu sa Sarajevom, gradom filma UNESCO-a i Zelenim klubom, koji čine poslanici/zastupnici parlamenata u Bosni i Hercegovini, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH).

"U takmičenju mogu učestvovati mladi iz Bosne i Hercegovine u dobi od 13 do 25 godina. Svoja kratka videa/reels u trajanju do 90 sekundi na temu kako vide svoj doprinos rješavanju izazova klimatskih promjena, mogu poslati do 20. jula na adresu [email protected] sa svojim kontakt podacima, imenom i prezimenom, godinom rođenja, kontakt telefonom i adresom", navode iz organizacije SFF-a.

Dodaju da je slanje videa putem navedenog e-maila obavezno, a pored toga, mladi mogu video/reels objaviti na svojim društvenim mrežama, te tom prilikom koristiti tagove #30thSFF #NetZero #FutureIsPossible.

"Videa treba da budu na jednu od tema 'Šta mladi mogu učiniti za zdraviju i zeleniju planetu'. Za više informacija o klimatskim pojmovima i temama koje će pomoći da se bolje upoznaju s klimatskim pitanjima, posjetite UNDP-ov klimatski rječnik", dodaju organizatori.

Saopštili su da će autore pet najboljih videa odabrati kreativni žiri, a imena pobjednika će biti objavljena 12. avgusta, na Međunarodni dan mladih.

"Pobjednicima će biti uručene vrijedne nagrade, a nagrade će im biti uručene na događaju koji će biti upriličen na festivalskoj lokaciji za vrijeme trajanja 30. "Sarajevo film festivala". Dolazak u Sarajevo pobjednicama/ima koji žive izvan Sarajeva osiguraće Zeleni klub", dodaju iz SFF-a.

Navode da će pobjednički video-snimci biti objavljeni na društvenim mrežama "Sarajevo film festivala", Sarajevo UNESCO grada filma, Zelenog kluba, UNDP-a u BiH i UN u BiH.

"Kao priznanje globalnom pokretu mladih 'Fridays for Future', ovo takmičenje nosi naziv 'Films for Future'. U skladu sa svojim opredjeljenjem ka postizanju 'Net Zero' misije, odnosno nulte stope onečišćenja, ovom inicijativom "Sarajevo film festival" nastoji da doprinese podizanju svijesti o važnosti rješavanja klimatskih izazova", saopštili su iz SFF-a.

Dodaju da uključivanjem održivih praksi u akcije festivala i podsticanjem publike na aktivno učešće u tome, posebno mladih, festival nastoji da stvori dugotrajan pozitivan uticaj na zajednicu i okolinu.

"Prelaz ka ekološki održivim i klimatski prihvatljivim rješenjima ključan je ne samo kao odgovor na globalnu klimatsku krizu, već i za postizanje UN Ciljeva održivog razvoja (SDGs). Pridružite nam se u našoj misiji da napravimo razliku", zaključili su organizatori.

30. "Sarajevo film festival" biće održan od 16. do 23. avgusta.

