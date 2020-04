SFF sa najvećim festivalima omogućava besplatno gledanje filmova

Sarajevo film festival dio je zajedničke inicijative vodećih svjetskih filmskih festivala i YouTubea: Globalnog filmskog festivala "We Are One" (Svi zajedno).

Prvi put u istoriji dvadeset filmskih festivala, uključujući Kan, Veneciju, Berlin i Toronto, učestvovaće u virtuelnom događaju koji će omogućiti besplatno gledanje filmova na kanalu YouTubeu, najavio je američki festival "Trajbeka".

Festival pod nazivom "Svi zajedno: globalni filmski festival" (YouTube.com/WeAreOne) biće održan od 29. maja do 7. juna, a moći će da se pogledaju dugometražni, kratkometražni, dokumentarni i muzički filmovi, kao i da se prate okrugli stolovi.

Tačan program još nije saopšten, a organizatori navode da će ponuđeni sadržaj biti mješavina novih i starih filmova.