Sahranjen Bojsi, oglasila se udovica: Podijeliću fotografije ako vam ne smeta

Porodica i najbliži prijatelji oprostili su se u subotu na skromnoj ceremoniji od legendarnog glumca Džona Čalisa, koji je nedavno preminuo u 80. godini.

Njegova udovica Kerol Čalis na Twitteru je objavila fotografije sanduka na koji je položila cvijeće i njegovu kapu.

"Po kiši smo ispratili mog divnog muškarca. Podijeliću s vama ove fotografije ako vam ne smeta. Na sanduku su crveni detalji jer je cijeli život navijao za Arsenal, a ovu je kapu nosio sve vrijeme", napisala je Kerol uz objavljene fotografije.

We gave my lovely man a good send off yesterday,in the pouring rain,so I’m sharing these pics with you,if you don’t mind.The red flash on the wicker is for the lifelong Arsenal fan and the cap was something he wore all the time! pic.twitter.com/RCA0Thmrup