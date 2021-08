"Seks i grad" dobija novu glumicu

Glumica Nikol Ari Parker angažovana je kao zamjena za Kim Katral u novim epizodama kultne serije Seks i grad nakon niza negativnih reakcija na vijest da u nastavku serije, koja je obilježila čitavu eru, neće biti jednog od najvažnijih likova, Samante Džouns.

Ari Parker, javnosti najpoznatija po ulogama u seriji "Empire" i filmu Paula Tomasa "Kralj pornića", zamijeniće Kim Katral kao četvrta članica poznate grupe prijateljica iz Njujorka. Ali, Parker neće glumiti Samantu, već novu najbolju prijateljicu Keri Bredšo, autorku dokumentaraca "Lisu Todd Wexley". Nove epizode nazvane "And Just Like That…" produciraće tri glumice iz originalne postave Sara Džesika Parker, Kristin Dejvis i Sitnija Nikson, ali i reditelj i producent je Majkl Patrik King. Još u vrijeme dok je serija bila na vrhuncu popularnosti, povremeno su stizale vijesti o netrpeljivosti među glavnim glumicama. Prije dvije godine Kim Katral je rekla kako osjeća da je, što se nje tiče, serija "Seks i grad" gotova. "Toliko sam dugo glumila Samantu Džouns jer jako volim Seks i grad", rekla je. "To je na puno načina bio pravi blagoslov, ali nakon drugog filma bilo mi je dosta. Nisam mogla da razumijem zašto me jednostavno ne zamjene drugom glumicom umjesto da me gnjave. Ne znači ne!", rekla je Katral.

Temeljena na knjizi Kendis Bušnel, radnja serije "Seks i grad" vrti se oko modom opsjednute kolumnistkinje Keri (Parker) i njene tri prijateljice Mirande (Nikson), Šarlot (Dejvis) i Samante (Katral). Prvi je put prikazana 1998. godine, a tokom šest godina osvojila je sedam Emija i osam Zlatnih globusa. Nakon što je u januaru najavljeno snimanje novih epizoda, mnogi su rekli kako sada serija, koja je nekada pomjerala granice, djeluje pomalo zastarjelo i da je potrebno dodati raznovrsnost i napraviti neke kulturološke promjene.

Čelsi Farles, autorka portala '"Every Outfit on Sex and the City" rekla je da je serija "bijela da bjelja ne može da bude". "Nikada ni jedna ne-bijela osoba nije bila stalna članica glumačke ekipe", rekla je.

Zato će se, uz Ari Parker, u novim epizodama pojaviti i neki ne-bijeli likovi koje će glumiti Sara Ramirez, Karen Pitman i Sarita Čundri. Producentska kuća "WarnerMedia" najavila je da će serija pratiti živote likova koji nakon komplikovanih tridesetih godina, cirkulišu kroz još komplikovaniju realnost i prijateljstvo u pedesetima. Ukupno deset novih epizoda prikazivaće se na platformi HBO Max.

