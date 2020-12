Sandra Ljubojević: Značaj "Dare iz Jasenovca" prerastao glumce i autore

Film "Dara iz Jasenovca", u režiji Predraga Gage Antonijevića, po scenariju Nataše Drakulić, srpski je kandidat za prestižne filmske nagrade "Oscar" i "Zlatni globus".

Selekciona komisija "Zlatnog globusa" prihvatila je kandidaturu filma za sve kategorije, a ne samo za najbolji strani film, a mlada glumica Biljana Čekić, koja igra malu Daru, kandidovana je za najbolju žensku ulogu, rame uz rame sa najvećim holivudskim imenima.

Drama snimana na osnovu autentičnih svjedočanstava preživjelih logoraša prvi je igrani film na temu hrvatskog ustaškog logora "Jasenovac" u Drugom svjetskom ratu i osvrće se na 1942. godinu, kada, poslije velike ustaško-njemačke ofanzive na Kozari, u Bosni i Hercegovini, lokalno stanovništvo masovno završava u koncentracionim logorima.

U razgovoru za "Nezavisne" glumica Sandra Ljubojević, koja u filmskom ostvarenju igra ulogu logorašice koja preuzima ulogu majke maloj Dari, govori o značaju nominacija ovog filma za velike nagrade, prilikama koje su zatekle glumce na filmskom setu, kao i značaju prenošenja istine o sudbinama logoraša koja nikako ne smije biti zaboravljana.

NN: Film "Dara iz Jasenovca" je u konkurenciji za nagrade "Oscar" i "Zlatni globus". Koliko su same nominacije značajne za domaću kinematografiju?

LJUBOJEVIĆ: Moram da kažem da su "Nezavisne" prve koje su me pitale za film. Sada će i godinu dana kako se završilo snimanje filma i čudno mi je da niko iz Republike Srpske nije zainteresovan za "Daru iz Jasenovca". Što se tiče nominacija i sprske kinematografije, s obzirom na to da sam bila direktni učesnik i da sam 23 dana provela na snimanju, znam šta smo snimili i smatram da bi svi mi filmski radnici, ali i naš narod trebalo da budemo zahvalani i ponosni na ono šta nam nudi "Dara iz Jasenovca". Srpski predstavnik za "Oscara" nosi mogućnost nominovanja za dalje nagrade i smatram da je to neprocjenjivog značaja, jer film sam po sebi nosi takvu tematiku koja prosto ne može i ne treba da bude zaobiđena. Prvi je srpski film koji je prošao kandidature za "Zlatni globus" u svim kategorijama. Dakle, nakon svega ovoga nas očekuju dalje nominacije koje će se, ja duboko vjerujem, desiti i prosto bih naglasila da je značaj ovog filma prerastao i nas kao glumce i sve autore filma. Uz pomoć Gage Antonijevića, koji je vodio sve od početka, duboko vjerujem da je drama zaslužila sve uspjehe koji joj slijede.

NN: Kada je u pitanju konkurencija za "Zlatni globus", ovdje je film nominovan u više kategorija. Kakva su Vaša očekivanja?

LJUBOJEVIĆ: Vjerujem da mlada glumica Biljana Čekić, koja igra Daru, sigurno može da osvoji dalje nominacije, ali isto tako da se dese još neke nominacije za režiju i scenario, te da se dođe do velikih nagrada. Duboko sam uvjerena da će se glavne nagrade desiti, a to bi bila prekretnica u istoriji srpske kinematografije.

NN: Možete li za naše čitaoce reći nešto o svojoj ulozi u filmu?

LJUBOJEVIĆ: Moja uloga bila je veoma zahtjevna i fizički i psihički. Svi smo mi negdje disali kao jedno i nismo mogli pošteđeni proći kroz film - igram komšinicu glavne junakinje, logorašicu koja ulazi u logor sa dva sina i svekrvom i to što tamo proživljava moj lik, to su najgore stvari koje se dešavaju, od psihičkih do fizičkih zlostavljanja. Ne možete da ostanete imuni na takve scene. Na kraju, kada sam razgovarla sa Gagom posljednjeg dana snimanja, on je bio vrlo zahvalan, srećan i zadovoljan mojim učinkom. Znam da sam mu rekla: "Gago, bilo je baš naporno i teško, ali ja bih opet sve ispočetka." Moja uloga je žene iz sela, logorašice koja preuzima ulogu majke djevojčici Dari i proživljava ličnu dramu nekih od najgorih stvari koje se mogu desiti.

NN: Koliko je, po Vašem mišljenju, značajno da se svijetu prenese poruka kroz ovaj film o svim strahotama koje su se dešavale u Jasenovcu?

LJUBOJEVIĆ: Mislim da je to najznačajnije, pored svih nominacija i našeg zadovoljstva što smo učestvovali glumački i profesionalno, jer smo moje kolege i ja narasli sa ovim filmom glumački. Sve što je rađeno, rađeno je vrlo profesionalno - od produkcije do reditelja koji je u dvije rečenice znao da riješi čitavu scenu, što ja neizmjerno cijenim. Mislim da je od svega toga na kraju ipak najvažnije da se vidi šta se u Jasenovcu zapravo dešavalo i da ti ljudi nisu zaslužili da budu zaboravljeni. Ne treba podrivati dalje ikakve mržnje i sukobe, važno je samo da ljudi koji su proživljavali strahote logora progovore kroz taj film - da zavape i kažu šta se tamo zapravo desilo.