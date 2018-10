Sara Džesika Parker kao džez pjevačica

U najnovijoj ulozi poznata glumica Sara Džesika Parker je džez pjevačica koja prolazi kroz krizu srednjih godina.

U novom filmu reditelja Fabijena Konstanta "Here and Now" osim Sare Džesike Parker igraju i Sajmon Bejker, Žaklin Bise, Rene Zelveger, a film bi u bioskopima trebalo da se nađe od 9. novembra.

U središtu priče je pjevačica Vivijen, koju glumi Parkerova, a koja treba da obilježi 25 godina nastupanja u Birdland Jaž Clubu u Njujorku.

Film je, inače, premijerno prikazan 19. aprila na Tribeca Film Festivalu.