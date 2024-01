Sara Ramirez odustaje od glume?

​Nakon što su je u "And Just Like that..." , nastavku serije "Seks i grad", nazvali "najgora stvar serije", glumica Sara Ramirez je na Instagramu nagovijestila da se lik Če Dijaz neće vratiti u trećoj sezone pomenute franšize.

Sara, koja je imala istaknutu ulogu i u višesezonskoj hit TV seriji "Uvod u anatomiju", nazvala je Če "posljednjim likom koji je igrala" i osudila holivudsku industriju zabave zbog navodnog stavljanja na crnu listu glumaca koji podržavaju Palestince.

Ramirez je javno govorila protiv rata otkako je počeo prije više od 100 dana, kao i njena koleginica i bivša partnerka na ekranu Sintija Nikson, koja je u seriji igrala Mirandu Hobs više od 25 godina.

"Naša industrija je tako dvolična“, napisala je u objavi na Instagramu od 16. januara. "Dok dijele nagrade, glumci i agenti stavljaju na crnu listu glumce i radnike koji objavljuju bilo šta u znak podrške Palestincima u Gazi kako bi bili sigurni da više ne rade", napisala je.

Ramirez se pridružila franšizi "Seks i grad" kao komičar(ka) Če kada je nastavak lansiran 2021. godine. Ubrzo je postala jedan od najkritikovanijih TV likova jer je karikatura nekoga ko nije binarna ličnostm a takvom se predstavlja.

Uprkos tome, pojavila se i u drugoj sezoni.

Kreator serije Majkl Patrik King potvrdio je prošle godine da će biti i treće sezone.

Prošla sezona je završena tako što Če više nije u vezi sa Mirandom, ali je i dalje bliska sa njom i Keri Bredšo (Sara Džesika Parker).

Mjesecima se na internetu vodi žestoka kampanja protiv Če, što je veliki trn u oku obožavaocima serije koji glasno pozivaju da bude otpuštena.

"Molim vas, ne Če! Svi mislimo da uništava franšizu! Prestanite, izgleda tako lažno!", "Molim te, skini Če iz emisije. Oni su nepodnošljiva sr***a. Dosta nam je. Hvala “, samo su neki od komentara fanova nakon objavljivanja informacija o trećoj sezoni.

Ramirez je za "Njujork tajms" rekla da je "veoma svjesna mržnje koja postoji na internetu“ i objasnila da je "izgradila lik koji je ljudsko biće, koji je nesavršen, koji je kompleksan, koji nije ovdje da bi se dopao i ne bi trebao ničije odobrenje“.

Fluidna seksualnost Sare Ramirez je takođe važna u njenom privatnom životu.

Iako je deset godina bila u braku sa biznismenom Rajanom Deboltom, ne krije da je biseksualna osoba i da se glasno bori za prava pripadnika LGBTK+ zajednice, prenosi "b92".

