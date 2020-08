Saradnju ugrozile teške riječi, svađe i tuče

Brojne su holivudske zvijezde napravile magiju pojavivši se na malim ekranima i filmskim platnima, te su gledaoce osvojile što pojedinačnim glumačkim bravurama, što zajedničkim snagama, oživljavajući priče koje su režiseri zamislili.

Ali, kako u svakom poslu postoji i druga strana medalje, tako je i ovdje: brojni su glumci i režiseri koji tokom snimanja filmskih i serijskih naslova nisu mogli pronaći zajednički jezik te se nakon snimljenih scena više nikad nisu vidjeli, ni imali riječi hvale jedni za druge.

Džulija Roberts i Nik Nolti

Godine 1994. Džulija Roberts i Nik Nolti snimili su film pod nazivom "I Love Trouble". Film je dobio loše kritike najviše zbog toga što Nik i Džulija nisu uspjeli da prenesu hemiju na veliko platno, tim prije što je nisu kreirali ni u stvarnosti.

Tačnije, njih dvoje se nisu podnosili tokom snimanja filma do te mjere da su sve scene snimali odvojeno. Odmah po završetku snimanja filma Džulija je opisala svog kolegu kao kompletno odvratnog, a ni Nik joj nije ostao dužan pa je rekao da Džulija nije fina osoba i svi to znaju. Petnaestak godina nakon toga glumica je ponovo progovorila o kolegi Noltiju kada je u emisiji Dejvida Letermena upitana da opiše najgore iskustvo tokom snimanja filma.

Džordž Kluni i Dejvid O. Rasel

Dok je 1999. godine snimao "Three Kings" u režiji Dejvida O. Rasela, Džordž Kluni u jednom trenutku nije mogao da trpi njegovo bahato ponašanje prema drugim glumcima i ekipi.

Situacija je kulminirala kada je Rasel šutnuo statistu. Kluni je pokušao da porazgovara sa Raselom, ovaj to nije dobro prihvatio i njih dvojica su se potukla. Dejvid je glavom udario Džordža u glavu, pa ga je glumac uhvatio za vrat i urlao da će da ga ubije jer se ponaša tako prema njima.

Na kraju su uspjeli da srede stvari i završe film. Kluni se tada zakleo da s njim više nikad neće raditi. Ipak, poslije nekoliko godina reditelj i glumac imali su još uvreda jedan za drugoga. Kluni je rekao da će ga, ukoliko ga sretne, zveknuti u usta, dok je Dejvid rekao da je on lažljivi skot.

Brus Vilis i Kevin Smit

Kevin Smit snimao je 2010. godine film "Cop Out", a za neuspjeh ovog ostvarenja sedme umjetnosti krivi glumca Brusa Vilisa.

"Rad s njim mrvi dušu. Teško je, bio je nesnosan na setu, a onda je odbio da se slika za promotivni materijal i promoviše film. Znam da će mnogi misliti da krivim Brusa Vilisa za neuspjeh mog filma, ali nisam imao nikakve pomoći od tog čovjeka", rekao je Smit svojevremeno za holivudsku štampu.

Smit i Vilis su inače odrasli u Džerziju i reditelj priznaje da je to jedna od stvari zbog kojih je obožavao glumca, ali da se razočarao kada ga je upoznao.

Čarli Šin i Selma Bler

Selma Bler prijetila je tužbom Čarliju Šinu jer je tražio da bude otpuštena iz serije "Anger Management" pošto je čuo da se žalila da je on neprofesionalan i da ne može da nauči tekst.

Šin je izvrijeđao Blerovu putem telefona, nazivajući je pogrdnim imenima. U međuvremenu Selma je postigla dogovor sa produkcijskom kućom, ali saradnju sa Čarlijem nije obnovila.

Gostujući u jednoj emisiji on je trebalo da odgovori s kim je najbolje sarađivati, kada je pomenuo Heder Loklir i Lindzi Lohan, dok je za Blerovu i Dženi Mekarti rekao da bi volio da ih spoji i odvede do ivice, jer one zaslužuju jedna drugu.

Lusi Lu i Bil Marej

Lusi Lu i Bil Marej igrali su u prvom dijelu filma "Charlie's Angels", koji je snimljen 2000. godine.

Tri godine kasnije, kada je snimljen nastavak, Bil se nije našao na listi angažovanih glumaca, navodno jer mu nije odgovaralo da radi s mladom koleginicom Lusi.

Kako je sam kasnije ispričao, između njega i Lusi Lu nije bilo svađe, niti su pale ružne riječi, već samo racionalna rasprava koja nije trajala duže od 20 minuta, a u kojoj je Marej doveo u pitanje Lusinu glumačku vještinu i talenat, što se glumici nije dopalo.