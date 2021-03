Sarajevo film festival inicirao prvi regionalni online festival

SARAJEVO - Na inicijativu Sarajevo film festivala, prvi put se na devetodnevnom online festivalu od 9. do 17. aprila tekuće godine na ondemand.kinomeetingpoint.ba okupljaju četiri vodeća filmska festivala iz četiri zemlje istog govornog područja.

Prvi zajednički regionalni filmski festival održava se u sklopu Mreže festivala Jadranske regije (Network of Festivals in the Adriatic Region), a pored Sarajevo film festivala (BiH), isti čine i Zagreb film festival (Hrvatska), Festival autorskog filma (Srbija) i Filmski festival Herceg Novi (Crna Gora). Kako je saopšteno iz Sarajevo film festivala, publika će imati priliku da pogleda filmove koje su izabrali selektori četiri pomenuta festivala, a riječ je o proljećnom izdanju svakog od navedenih festivala.

"Danas, kad nam je povezivanje potrebno više nego ikad, sretni smo što smo se okupili zajedno na prvom regionalnom filmskom festivalu, u Mreži festivala Jadranske regije. Festivali su mjesta povezivanja, okupljanja i dijeljenja. Posebno u ovim vremenima to su ključne stvari za obnovu društvenog kapitala, preispitivanje postojećih modela filmske produkcije i oblikovanja naše zajedničke budućnosti. Festivali su mjesta koja nam omogućavaju da zajedno odlučimo gdje želimo ići u budućnosti i da pokažemo da smo svi dio iste cjeline - jedne filmske zajednice. Zajedno donosimo posebno, novo iskustvo regionalnog filmskog festivala", navodi se u zajedničkoj izjavi predstavnika Sarajevo film festivala, Zagreb film festivala, Festivala autorskog filma i Filmskog festivala Herceg Novi.

Prvo izdanje regionalnog filmskog festivala, saopšteno je dalje, predstaviće program sastavljen od filmova koje publika inače nema priliku da vidi.

"Program čine jugoslovenski klasici, prvi filmovi autora, višestruko nagrađivani filmovi, najzanimljiviji evropski i svjetski naslovi. Uz film, publika će imati priliku pogledati i razgovore s nekim od autora filmova u programu. Proljetno izdanje festivala u sklopu Mreže festivala Jadranske regije početak je zajedničke saradnje i udruživanja ovih festivala, a u ovogodišnjem izdanju svakog od festivala biće predstavljene zajedničke, nove selekcije filmova", piše u zajedničkom saopštenju četiri filmska festivala.

Kriza uzrokovana pojavom kovida-19, istaknuto je u saopštenju, u filmskoj industriji zahtijeva nova promišljanja.

"Ovi značajni festivali zajedničkog govornog područja različite su veličine i profila, ali svi dijele zajedničku misiju - platforma su za promociju i predstavljanje evropskog audio-vizuelnog sadržaja i talenata. Partnerstvo među festivalima podsticaće očuvanje publike i stvaranje nove te unapređenje organizacije i realizacije festivala uz pomoć najnovijih tehnologija", stoji u saopštenju u kojem se poziva publika da na zajedničkom festivalu upozna nove, jedinstvene filmske glasove, da ponovo otkrije filmske klasike i da zajedno u vremenu pandemije uz pomoć filmske umjetnosti radi na vraćanju osjećaja zajedništva i bliskosti.

Između ostalih, na festivalu će biti prikazani filmovi "Koncentriši se, baba", "Quo Vadis, Aida?", "Tako da ne ostane živa", "Otac" i drugi.