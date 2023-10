Sarajevo grad filma UNESCO-a predstavljen na filmskom festivalu u Rimu

RIM - Sarajevo grad filma UNESCO-a predstavljen je na 18. izdanju filmskog festivala u Rimu, Rome film festu, u sklopu programa "Roma Cinedays 2023".

Sarajevo UNESCO grad filma predstavljen je na panelu održanom pod nazivom "Kreativna urbana obnova: stvaranje novog krajolika za suvremeni grad" ("Creative Urban Regeneration: building a new landscape for the contemporary city").

"Sarajevo grad filma UNESCO-a na panelu je predstavila projekt menadžerica Ines Radić, a u razgovoru su učestvovali Lucio Argano, projekt menadžer Rima grada filma UNESCO-a, Jesus Armesto, redatelj, Maura Romano, voditeljica područja kreativne obnove i teritorijalnog unaprjeđenja Melting Pro te Marco Della Porta, predsjednik Paviljona 14 u Rimu", navedeno je u saopštenju Sarajevo grad filma UNESCO-a.

Dalje je navedeno da se na panelu se razgovaralo u kulturi i kreativnoj umjetnosti kao pokretaču urbane obnove grada, o povećanju kulturnih objekata u gradu, kao što su kulturni centri i nova kina.

"U tom kontekstu Sarajevo grad filma UNESCO-a je predstavio aktivnosti Grada Sarajeva u protekle četiri godine koje su doprinijele kulturnoj obnovi i razvoju. Otkad je Sarajevo nositelj titule UNESCO grada filma, broj posjetilaca u kinima povećan je za 100 odsto, a produkcija u Kantonu Sarajevu povećana je za 400 odsto", zaključeno je u saopštenju.

Sarajevo grad filma UNESCO-a dio je porodice kreativnih gradova filma od 2019. godine.

