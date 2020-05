Šarliz Teron glavna zvijezda novog filma o superherojima

Holivudska glumica Šarliz Teron u posljednje vrijeme uspješno balansira između uloga u dramama i akcionim filmovima.

Nakon odlične uloge u prošlogodišnjem hitu "One su bombe" (Bombshell), Šarliz će se u 2020. godini okušati u superherojskom filmu "Stara garda" (The Old Guard) koji će od 10. jula biti dostupan na Netflix-u.

Kako piše "Coming Soon" riječ je o adaptaciji istoimenog stripa Grega Raka o grupi vojnika koje vodi žena imena Endi, a koju glumi Šarliz Teron. Oni su inače besmrtni i vijekovima su radili za druge kao plaćenici, a u 21. vijeku, međutim, otkrivaju da nisu jedini koju posjeduju tu moć.

U isto vrijeme im prijeti nova opasnost od nepoznate organizacije koja je kamerom zabilježila njihovo "ustajanje iz mrtvih".

Film Stara garda režira Đina Prins-Blajtvud, glavna uloga je pripala oskarovki Šarliz Teron, a osim nje, glume još i Marvan Kenzari, Kiki Lejn, Matijas Šenerc, Luka Marineli, Hari Meling, Čivetel Eđiofor i Veronica Engo.