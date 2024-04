Scarlett Johansson i Channing Tatum u najavi romantične komedije o slijetanju na mjesec

Zvijezdani glumački par predvodi ekipu zabavne romantične komedije „Povedi me na mjesec“ koja dolazi na repertoar BH kina i bioskopa ovog ljeta

Ovih dana objavljena je prva najava novog filma AppleTV+ produkcije koji je smještena u 60-te godine prošlog stoljeća i lansiranje misije Apolo 11 tokom koje su po prvi put ljudi sletjeli na Mjesec. Film „Povedi me na Mjesec“ romantična je komedija sa Scarlet Johansson i Channingom Tatumom smještena u 1960-te i donosi na velika platna glamur svemirske utrke, old-school romantiku i vintage modu tog vremena.

Priča počinje kada NASA odluči zaposliti Kelly Jones, britku i provokativnu kreativnu direktoricu, kako bi popravila njihov javni imidž, ali njen pristup otežava posao Coleu Davisu, uštogljenom i praznovjernom direktoru zaduženom za pripremanje misije Apolo 11. Nakon što misiju ipak uspješno pokrenu, u igru se uključuje i Bijela kuća koja od zaljubljenog para traži da pod hitno lažiraju slijetanje na mjesec jer si ni pod koju cijenu ne smiju dozvoliti da misija ne uspije…

Reditelj filma je Greg Berlanti (superherojske serije Arrow, The Flash, Supergirl, Titans, Superman & Lois, romantična komedija Life As We Know It i romantična dramedija Love, Simon). Scarlett Johansson, najprofitabilnija glumica ako se gleda kompletna kino zarada filmova u kojima je glumila, cijenjena je po svojoj glumačkoj širini – mega popularna franšiza Avengers, Oscarom nagrađena romantična drama Marriage Story, SF spektaklu Lucy, psihološki triler Prestiž, a Channing Tatum je postao ikona komedije nakon uspjeha filmova 21 i 22 Jump Street, ali i zadržao taj status ulogama u romantičnoj pustolovnoj komediji The Lost City, špijunskoj akcijskoj komediji Kingsman i na njega dodao status seks simbola ulogama u filmskom serijalu Magic Mike.

U filmu se pojavljuju i Woody Harrelson (True Detectiv, Venom 2, Zombieland, Igre gladi, Tri plakata izvan Ebbinga) kao manipulativni vladin čovjek koji dovodi Kelly u NASA-u te nadgleda cijelu misiju i Ray Romano (serija Svi vole Raymonda, originalni glas Mannyju u serijalu Ledeno Doba, film The Irishman) koji glumi dobronamjernog i simpatičnog savjetnika Coleu Davisu.

C2 film, zvanični zastupnik studija Sony za BiH, donosi ovaj sigurni hit koji je neobičan spoj romantične komedije, istorijske drame i zabavnog trilera na repertoar svih BH kina i bioskopa ovog ljeta!

SCARLETT JOHANSSON I CHANING TATUM OVOG LJETA VAS VODE NA MJESEC U SVIM BH KINIMA I BIOSKOPIMA!

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.