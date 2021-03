Seaspiracy: Otkrivanje zavjera ili "jeftina imitacija"

Netflix je prije nekoliko dana objavio dokumentarac "Seaspiracy", koji predstavlja svijet okeana na novi način, ali iznosi i šokantne optužbe protiv čelnika komercijalnog ribolova, uključujući korupciju, zataškavanje, pa čak i ropstvo.

Novi Netflixov dokumentarac vodi gledatelje na putovanje širom svijeta otkrivajući brojne uzroke uništavanja okeanskog života, ali njegov narativ odvraća pažnju čak i od nekih uvjerljivih otkrića.

Članovi aktivističke organizacije Sea Shepherd očito su zadovoljni načinom na koji su predstavljeni u novom Netflixovom dokumentarcu redatelja Alija Tabrizija. Kako navode prikazani su kao organizacija koja prednjači u borbi za očuvanje okeana te se suprotstavlja nehumanom komercijalnom i industrijaliziranom ribolovu kao jednom od vodećih uzroka klimatskih promjena, plastičnog onečišćenja mora i okeana te surovog ubijanja kitova i delfina.

Netflixov dokumentarni film "Seaspiracy" snimljen je poput interkontinentalne odiseje na kojoj režiser Ali Tabrizi gledaoce vodi na putu iz Azije u Evropu i natrag te im otkriva mnoge priče i pozadine uništavanja okeanskog života, a svaka je šokantnija od prethodne.

Film započinje proučavanjem golemih količina okeanskog otpada, no uskoro se nastavlja nizanjem brojnih prikaza uništenja morskih ekosistama i korupcije, od miliona ubijenih morskih pasa kao slučajnog ulova do organizacija za zaštitu okoliša za koje Tabrizi sugeriše da su motivisane profitom.

Međutim, kako navodi The New York Times, stil filma često podsjeća na "jeftinu imitaciju istraživačkog novinarstva".

"Tokom cijelog filma Tabrizi naglašava osjećaj hitnosti, strepnje i straha pa tako u luci za tunolovce u Japanu i uzgajalištu lososa u Škotskoj potajno snima pod okriljem noći. Na primjer, tržišta peraja morskih pasa u Kini snimana su špijunskim kamerama, a napori na istraživanju kršenja ljudskih prava u tajlandskoj ribarskoj industriji padaju u drugi plan isticanjem rizika kojima su Tabrizi i njegov tim bili izloženi tokom snimanja", stoji u kritici.

"Seaspiracy" jednim svojim dijelom ipak ima dobru priču i na tragu je određenih otkrića, no prema kritičarki The New York Timesa, Nataliji Vinkelman, utisak je kako najbolji trenuci ovog dokumentarca traju vrlo kratko prije nego što se izgube u moru prilično neuvjerljivih teorija zavjere.

Otkako je Netflix 3. marta objavio trailer filma, na YouTubeu ga je pogledalo više od pola miliona gledalaca.