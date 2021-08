Sebastijan Majze na SFF-u: Napravili smo film iz srca i za njega dobili "Srce"

SARAJEVO - Austrijsko-njemačka "Velika sloboda", reditelja Sebastijana Majzea, osvojila je nagradu "Srce Sarajeva" za najbolji film, dok je priznanje Sarajevo film festivala za režiju dobila Milica Tomović za "Kelte".

Na svečanosti dodjele nagrada 27. Sarajevo film festivala u Narodnom pozorištu Sarajevo za najboljeg glumca proglašen je Georg Fridrih za ulogu gej robijaša u Majzeovoj drami "Velika sloboda".

"Preplavljen sam osjećanjima. Ovo su sjajni festival i mjesto. Naš najveći cilj je bio da napravimo film iz srca, tako da je ovo odgovarajuće", rekao je reditelj Majze, koji je primio "Srce Sarajeva" za svoj film, kao i u ime odsutnog Fridriha.

"Srce Sarajeva" za najbolju glumicu podijelile su Flaka Latifi, Era Balaj i Urate Šabani iz filma "Brdo na kome riču lavice", francusko-kosovske produkcije, koje su u video-poruci sa rediteljkom Luanom Bajrami zahvalile na nagradi koja im mnogo znači.

Vidno uzbuđena Milica Tomović zahvalila je na "Srcu Sarajeva" za najbolju režiju, naglasivši da je njena ekipa stvorila sa mnogo ljubavi niskobudžetnu dramu "Kelti", koja prikazuje ponašanje grupe odraslih na dječjem rođendanu u Beogradu 1993. u vrijeme ratova i sankcija.

"Film je inspirisan mojom prvom proslavom rođendana sa odeljenjem i to je bio poslednji put da sam to uradila, sve dok nisam pošla u gimnaziju. Bila je prilična katastrofa, nije ličio ni na jedan na kom sam bila do tada, sa tih osam godina donela sam čvrstu odluku da više nikad neću slaviti rođendan", istakla je Tomovićeva.

"Srce Sarajeva" za najbolji dokumentarac pripalo je "Pejzažima otpora" Marte Popivode, koja je istakla da se njen film bavi antifašističkim otporom, a da je ovo najvažnija nagrada za njenu ekipu, jer dolazi iz Sarajeva i sa festivala nastalog tokom opsade.

"Ovo je jako emotivan trenutak. Hvala timu koji je posvetio nekoliko godina kako bi ovo bilo moguće. Hvala Sarajevo, hvala SFF", kazala je Popivoda.

"Srce Sarajeva" za najbolji kratki film dobio je "Sve što dolazi" Hrvata Mate Ugrina, dok je poseban pomen žirija zaslužio "Raseljeni" Samira Karahode sa Kosova, a "Srce Sarajeva" za najbolji studentski film zaslužili su "Ljetni planovi" Rumuna Aleksandrua Mironsekua.

Specijalna nagrada žirija pripala je dokumentarcu "Looking For Horses" Stefana Pavlovića, specijalan pomen žirija dobio je "Isti san" Rumuna Vlada Petrija, dok je nagradu za ljudska prava osvojio "Les Enfants Terribles" turskog autora Ahmeta Nekdeta Čupura.

Film "Velika sloboda" govori o stvarnim događajima u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata i članu zakona zbog kojeg su špijunirani, progonjeni i zatvarani muškarci uhvaćeni u homoseksualnim odnosima.

"Likovi u našem filmu su izmišljeni, ali njihove priče zasnovane su na pričama ljudi koje smo upoznali tokom istraživanja. Ovi ljudi su osuđeni i zatvoreni na osnovu paragrafa 175. Hans, naš glavni junak, personifikuje sudbinu mnogih ljudi koji su iznova i iznova završavali u zatvoru, čiji su životi i odnosi uništeni, a čije su priče nestale u dosijeima birokratije", ispričao je reditelj Majze.

Ovogodišnji Sarajevo film festival zvanično je trebalo da bude završen u petak veče svjetskom premijerom filma "Toma" Dragana Bjelogrlića. Na crvenom tepihu takođe je trebalo da se pokloni ekipa ovog ostvarenja.