Sedma nominacija: Glen Klouz se nada Oskaru

Američka glumica Glen Klouz koja je ove godine dobila sedmu nominaciju za prestižnog Oskara izjavila je da se nada nagradi ali da neće "plakati" ako je ne dobije.

Glumica je agenciji AP rekla da ne želi da dobije Oskara iz "sažaljenja" i dodala da će ukoliko ne dobije nagradu pred kamerama reći: "Ja sam ok".

Glen Klouz je za mnoge favorit za Oskara za najbolju glumicu za film "The Wife" ali ima jaku konkurenciju.

U istoj kategoriji su nominovane i Jalicija Aparisio za film "Roma" (Rim), Olivia Kolman za "The Favourite" (Omiljena), Lejdi Gaga za "A Star Is Born" (Zvezda je rođena) i Melisa Mekarti za "Can You Ever Forgive Me?" (Da li ćeš mi ikada oprostiti?).

Glen Klouz (71) šest puta je nominovana za Oskara, ali ga nikada do sada nije dobila.

Jedna od njenih najpoznatijih uloga je lik markize de Mertej u filmu "Opasne veze" iz 1988. godine. Tada je nominovana za Oskara u kategoriji najbolje glumice.

Ovogodišnja, 91. svečana dodela Oskara, nagrada američke Akademije filmskih umetnosti i nauke, biće održana 24. februara u pozorištu Dolbi u Los Andjelesu.