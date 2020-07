Sedma umjetnost broji milionske gubitke

Proteklih mjeseci ljubitelji sedme umjetnosti navikli su na iste vijesti koje dobijaju od filmskih studija, odnosno nova filmska ostvarenja dobijaju datume premijera, nakon čega pandemija virusa korona odgađa te iste premijere i postavlja nove datume.

Visokobudžetna ostvarenja poput filma "Tenet" Kristofera Nolana, čija je premijera pomjerena već dva puta, i "Disneyjevog" ostvarenja "Mulan", koji je imao tri promjene datuma premijere od marta, uskoro bi mogli da dožive nova odgađanja.

Osim što ljubitelji filma još ne mogu da uživaju u omiljenim ostvarenjima, ova stalna odgađanja nanose velike finansijske troškove studijima, a neki od njih su svoje filmove morali da odgode za 2021. godinu.

"Svi sad igraju igru čekanja. Da bi vratili uloženi novac u stvaranje filmova, studiji sa nestrpljenjem očekuju otvaranje kino-blagajni, ali još niko ne može sa sigurnošću znati kada će se to zapravo dogoditi, tako da sve izgleda kao situacija sa pitanjem šta je starije - kokoš ili jaje", kazao je filmski analitičar Erik Handler.

Analitičari i poznavaoci ekonomskih prilika smatraju da novo odgađanje filmova "Tenet" i "Mulan" neće dovesti do bankrota ovih kompanija, ali da će one sigurno morati izdvojiti nova sredstva u kampanje promocije filmova. Ipak, ukoliko se odgađanje desi još nekoliko puta, studiji će sigurno biti u situaciji da povuku filmove trajno sa tržišta.

Finansijska računica kaže da bi studiji sa svakom novom kampanjom promocije filmova gubili od 200.000 do 400.000 dolara po jednoj sedmici. U najgorem slučaju bi mogli da izgube i do pet miliona dolara ukoliko se premijere ponovo otkažu.

Marketinška slika promocije filma čije je stvaranje koštalo između 100 i 200 miliona dolara ima veliki broj izazova koje je potrebno pratiti. To uključuje sav proces - od televizijskih reklama od 30 sekundi, do bilborda, plakata i drugih sistema promocije. Studiji ovu kampanju obično započinju i do šest nedjelja prije premijere. Kako su prilike sa pandemijom takve, ovaj period promocije se i dalje produžava, što dovodi do sve većih troškova.

Osim ovih sistema promocije, studiji su koristili i reklame na velikim događajima poput utakmica NBA lige, što je do sada bio najsigurniji način da privuku pažnju na svoje filmsko ostvarenje. Ipak, kako su i sami sportski događaji otkazani, tvorci filmova se ne mogu osloniti na ovaj vid reklame.

Industrija zabave je trenutno prepuštena na milost i nemilost novih pravila koja vlasti propisuju zbog pandemije, a najavljena otvaranja kino-sala i pozorišta od prije nekoliko nedjelja sada izgledaju sve neizvjesnija.

Tvorci filmova ističu da je danas ono nesigurno zapravo jedino sigurno i da su to prilike koje je donijela pandemija virusa korona. Pored toga saglasni su da i otvaranje bioskopa ne garantuje da će se ljudi masovno vratiti u kino-sale.

"Ko želi da prvi baci 200 miliona dolara u vatru?! Svi sada rizikujemo kao nikad u životu. Ovo je trka u kojoj pobjeđivati znači zapravo gubiti", zaključio je Handler.

Trenutni datumi premijera

"The Empty Man" - 7. avgust

"The Broken Hearts Gallery" - 7. avgust

"Tenet" - 12. avgust

"Mulan" - 21. avgust

"Antebellum" - 21. avgust

"Bill & Ted Face the Music" - 28. avgust

"A Quiet Place Part 2" - 4. septembar

"Kendimen" - 25. septembar