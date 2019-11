Selin Dion otkrila zašto se Džek nije spasio u Titaniku

Prošle su 22 godine otkako je film "Titanik" prikazan u bioskopima, a rasprave o tome da li se Džek mogao popeti na vrata i spasti ne jenjavaju.

O tome je tokom gostovanja u "Tonight Showu" progovorila i pjevačica Selin Dion, koja je otpjevala naslovnu pjesmu ovog filma "My Heart Will Go On".

"Je li mogao da preživi?", pitao ju je Džimi Falon .

"Znaš da je to bilo jako davno? Nemoj me dovoditi u neugodan položaj. Što ako su namjeravali da snime 'Titanik 2'?" našalila se pjevačica.

Nakon što ju je Felon ipak malo pritisnuo, odgovorila je da se Džek nije popeo na vrata jer nije mogao.

"Ako pogledate malo bolje tu scenu, Rouz je mogla da bude mrtva ili toliko smrznuta da nije bila pri sebi. Osim toga, nije mu trebao poziv. Lik se nalazi u ledenom okeanu, možda je i on bio toliko smrznut da nije imao snage da se popne", rekla je pjevačica, prenio je Index.hr.

Ova scena je toliko često komentarisana da su i samog reditelja Džejmsa Kamerona više puta pitali za nju.

"Da je preživio, kraj filma ne bi imao nikakvog smisla. U filmu se radi o smrti i razdvajanju, on je morao umrijeti. Mislim da je budalasto raspravljati o tome 20 godina kasnije", rekao je Kameron u intervjuu za "Vanity Fair".