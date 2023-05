Šerbedžija otkrio koji velikan je zaslužan za njegovu međunarodnu karijeru

U četvrtak je u mts Dvorani održana promocija knjige "Kino-poeta velikog crnila" - zbornik tekstova grupe autora posvećen filmskom opusu reditelja Živojina Žike Pavlovića, a na ovom događaju govorio je i glumac Rade Šerbedžija.

Poznati glumac je na konferenciji otkrio da je upravo Živojin Žika Pavlović zaslužan za njegovu međunarodnu karijeru.

"Moram da ispričam ovu priču. 1992. godine, kada sam ja napustio Beograd, odnosno Jugoslaviju, i moja žena Lenka je krenula. Ja sam prestao da budem glumac, prestao sam da se bavim svojom profesijom. Kada smo otišli u London da posjetim jednog prijatelja na njegov poziv, i onda je stigao jedan poziv telefonski preko Ljubljane, jer su saznali gde sam, u Londonu, gde jedan mladi režiser želi da se sa mnom vidi u Londonu. I našli smo se u Sohou, u jednom kafiću. Ja sam došao tamo, jedam mladi dečko mi kaže tamo: 'Ja sam filmski režiser, napisao sam scenario za film, volio bih da igrate u tom filmu po mom scenariju'", rekao je Rade Šerbedžija i nastavio:

"Ja sam uzeo scenario, pročitao sam tu noć. I kada sam pročitao do kraja, krenuo sam da još jednom pročitam. Toliko je bio divan scenario. I sutra da se nađemo u tom kafiću i ja kažem (reditelju, prim.aut): "Super ti je scenario." Reditelj mi kaže: "Ja sam tu ulogu pisao za Vas." Ja rekoh: "Kako? Mi se prvi put vidimo u životu." Jer on (reditelj, prim.aut) je sa 17 godina otišao u Njujork da studira režiju i onda je prvi film koji je došao da režira, to je bio englesko-francusko-makedonska koprodukcija. Film se zvao "Before the rain" ("Pre kiše"). I ja njemu kažem (reditelju, prim.aut): "Kako to, kada se prvi put vidimo u životu?" Reditelj kaže: "Da, ali Živojin Pavlović je moj najdraži režiser, a Vi ste igrali pet glavnih uloga kod njega." Tako da je meni, zapravo, moj Žilijen (Živojin Žika Pavlović,prim.aut) napravio međunarodnu karijeru", zaključio je Rade Šerbedžija.