Šerbedžija se vakcinisao u Srbiji: Odlično su to obavili

SARAJEVO - Glumac Rade Šerbedžija je vakcinu primio u Beogradu, a za sarajevski Avaz je kazao da su mnogi išli zbog toga u Srbiju, koja je "to odlično obavila" i pozvao sve koji mogu da učine to isto.

"To su sve odlično obavili, tako da su mnogi ljudi otišli tamo da se vakcinišu. Ja sam odlično podnio. Mnogi moji prijatelji iz Sarajeva su otišli tamo da se vakcinišu. Treba to, ne može se čekati. Ko može, treba to da učini", rekao je Šerbedžija u intervjuu za sarajevski Avaz.

Nada se, dodao je, da će ta vakcina iz Evropske unije sada brže da krene.

"Nadam se da ćemo ovo ljeto moći dočekati mirnije i da ćemo moći da se družimo. Imam takav osjećaj", rekao je Šerbedžija.