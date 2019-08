Serija BESA oduševila publiku Sarajevo Film Festivala

SARAJEVO - Na 25. Sarajevo Film Festivalu, u okviru programa Avant Premiere Gala, u Cinema Cityju sinoć su prikazane prve dvije epizode kriminalističke serije BESA, čija napeta priča o čvrstom obećanju koje se mora održati i po cijenu života – „besi“, garantuje da će publiku držati na rubu stolice tokom svih 12 epizoda.

Serija, koja je oduševila publiku u Sarajevu, nastala je u međunarodnoj koprodukciji Adrenalina i Red Planet Picturesa, a rađena je prema najvišim produkcijskim standardima.

BESA je okupila međunarodnu i regionalnu ekipu autora i glumaca, predvođenu poznatim britanskim scenaristom Tonyjem Jordanom, proslavljenim sa TV serijama Hustle i Life on Mars. Jordan je, zajedno sa scenaristom Mladenom Matičevićem i timom pisaca iz našeg regiona, a po originalnoj ideji Srđana Šapera, tako kreirao prvi regionalni serijal koji zadovoljava sve standarde poznatih britanskih dramskih serija, što je ujedno specifikum BESE. Uzbudljive epizode donose priču jedne porodice kojoj se život dramatično mijenja kada lavirint nepredvidivih okolnosti ukrsti puteve Uroša, običnog čovjeka, i Dardana, regionalnog šefa mafije.

"Rad na Besi bilo je jedno fantastično iskustvo zato što je priča odlična, jer je cijeli region na neki način učestvovao u stvaranju "Bes" i cijeli region treba da bude ponosan na jedan ovakav projekat. Odlična produkcija i glumačka ekipa. Lijepo je videti da originalne drame, kao one koje se mogu videti širom svijeta, dolaze i sa Balkana i da predstavljaju univerzalne priče sa kojima možemo svi da se identifikujemo i budu zanimljive gledaocima širom svijeta", izjavio je Tony Jordan, glavni pisac i kreator serije.

Pod rediteljskom palicom Dušana Lazarevića, serija u kojoj uloge ostvaruje čak 200 glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, ali i Albanije, Velike Britanije i Francuske, snimana je 120 dana na atrkativnim lokacijam širom regiona.

Lazarević, koji potpisuje režiju TV serija uspješno prikazivanih na BBC-u i Netflix-u, a lokalnoj publici je poznat po režiji prve sezone serije Žene sa Dedinja, sinoć je pozdravio festivalsku publiku i sa njom podijelio svoje utiske rada na BESI: "Uložili smo puno truda da jedna dobro smišljena žanrovska priča, netipična za ovo područje, na autentičan način bude utkana u istorijski i kulturološki milje i mentalitet naroda ovog prostora. Vrhunska glumačka podjela, inspirisan scenaristički rad i izuzetno kreativan autorski tim su, da bih prihvatio režiju Bese, moj dolazak u zemlju iz koje potičem, na nezaboravan način doprinjeli ispunjenju stare želje."

Koliko je bilo izazovno uvezati domaću i međunarodnu ekipu vrsnih autora i glumaca i uspješno odgovoriti najvišim produkcijskim standardima, producentkinja serije BESA, Tea Korolija, kazala je: "Rad na Besi bio je veliki izazov od samog početka, od razvoja scenarija i upoznavanja sa Tonyjem Jordanom i njegovim načinom rada. Projekat je bio izrazito kompleksan u svakom segmentu. Igor Stoimenov i ja radili smo kao producentski tim i ispratili bukvalno svaku kreativnu odluku od mnogobrojnih verzija scenarija, preko castinga, rješavanja svih problema do finalnih verzija u montaži. Imali smo ogromnu odgovornost tokom ovog dugotrajnog procesa, gdje smo sve vrijeme bili između engleskog tima i njihovih očekivanja i standarda, sa jedne strane, te naše ekipe i lokalnih uslovnosti i mogućnosti sa druge. Volim ovaj projekat i vjerujem u njega od prvog dana, i vjerovatno sam iz toga crpjela snagu da guram do kraja najbolje što umijem. Danas sam sretna kad vidim kako publika reaguje, i to mi je najveća nagrada."

Sarajevskoj projekciji, između ostalih, sinoć su prisustvovali i Radivoje Raša Bukvić, glumac sa zavidnom međunarodnom karijerom, poznat po ulogama Die Hard 3 i Taken, a koji u ovoj seriji igra Uroša, jednu od glavnih uloga, te Arben Bajraktaraj, poznat po ulogama u filmovima Taken i serijalu Harry Potter, a kojeg će gledaoci BESE pratiti u ulozi Dardana.

Festivalsku premijeru svojim prisustvom uveličali su i ostali protagonisti serije, poput Grese Pallaske, Mensura Safqiua i Sebastiana Cavazze. Nakon glamura crvenog tepiha, ekipa je druženje nastavila na after partyju, priređenom u lokalu Dos Hermanos, gdje su im se pridružila poznata imena iz svijeta filma, koja tokom SFF-a borave u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.