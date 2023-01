Serija "The Last Of Us" ruši rekorde

​Tokom prethodne večeri izašla je prva epizoda serije The Last Of Us na HBO-u Max-u, a zbog velike navale gledalaca pao je striming servis.

Tokom prikazivanja premijerne epizode serije "The Last Of Us", društvene mreže su bukvalno "izgorjele" zbog brojnih prijava grešaka na aplikaciji, koja je odjednom postala nedostupna. Pad je zabilježen i na Downdetector-u.

Serija "The Last of Us" nastala je prema popularnoj istoimenoj PlayStation video-igri iz 2013. godine, u kojoj se radnja odvija 20 godina nakon što je moderna civilizacija uništena usljed pandemije koja je većinu ljudi pretvorila u zombije.

Jedan od preživjelih, Džoel, unajmljen je da prokrijumčari Eli, djevojčicu od 14 godina, iz surove zone karantina. Ono što započne kao omanji zadatak pretvara se u brutalno, srceparajuće putovanje, dok prelaze Sjedinjene Američke Države zaviseći jedno od drugog da prežive, prenosi b92.

Serija je dobila velike pohvale filmskih kritičara te je samim tim i oborila rekord na Rotten Tomatoes-u kao najbolje ocijenjena adaptacija video-igre sa 98% od kritike.

Do sadq je taj rekord držala Netfliksova serija "The Witcher" sa rezultatom od 95%, za svoju drugu sezonu.