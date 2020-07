Serije koje ne treba propustiti ovog ljeta

Da li imate mjesta na svom rasporedu za serije koje morate pogledati?

Ako imate, ovo je deset serija kojima bi trebalo da date šansu, prenosi "B92".

Unsolved Mysteries

Ako već niste pogledali, dobro je znati da je riječ o jednoj od trenutno najpopularnijih serija na Netflixu.

Uglavnom, radi se, kao što sam naslov serije kaže, o neriješenim zločinima i porodicama, detektivima i novinarima koji ih još uvijek pokušavaju riješiti.

Dave

Ako niste upoznati s Dejvom, poznatijim pod umjetničkim imenom Lil Dickie, možda je upravo ova serija pravi način da ga upoznate jer mnogo je bolja od svega što je do sada radio.

On je neurotični dvadesetineštogodišnjak iz američkog predgrađa i uvjeren je da je njegova sudbina postati najbolji reper svih vremena. On je jedini koji u to vjeruje.

Normal People

Mnogi tvrde da se radi o jednoj od najboljih ovogodišnjih dramskih serija, a ako volite romantične drame, ovo je možda prava stvar za vas.

Priča serije vrti se oko Marijen i Konela koji žive u malom irskom gradiću i premda dolaze iz potpuno različitih priča, njihovi romantični životi se u jednom trenutku isprepliću.

Tales from the Loop

Priča ove serije prati stanovnike koji žive iznad "Petlje", stroja izgrađenog s ciljem da otključa i istraži tajne svemira i dopusti nam da iskusimo stvari koje prije nismo mogli ni zamisliti.

Perry Mason

Kritičari nisu preludi za novom serijom jer neki je obožavaju, dok je drugi smatraju isforsirano depresivnim rebootom TV klasika, ali ako volite mračne trilere, definitivno dajte šansu ovoj seriji jer neće vas razočarati.

Quiz

Ako vas je zaintrigirala priča o Čarlsu Ingramu, čovjeku kojeg i dan danas sumnjiče da je lažirao pobjedu na britanskoj verziji Milijunaša, pogledajte ovu mini seriju koja baca malo drukčije svjetlo na cijeli slučaj.

I'll Be Gone in the Dark

Zanimljiva dokumentarna mini-serija o istrazi neješenog slučaja serijskih ubistava koja su potresala Kaliforniju sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka.

The Great

Ovu seriju prilično je teško strpati u jednu od postojećih kategorija jer se radi o kostimiranoj biografskoj komediji na kakve nismo prečesto nailazili.

Uglavnom, radnja prati život ruske carice Katarine Velike koja mora da bira između svoje sreće i budućnosti Rusije nakon što se uda za ruskog cara.

I Know This Much Is True

Još jedna izvrsna mini-serija, a ovog se puta radi o Dominicku Birdseyju i njegovom teškom odnosu s Tomasom, njegovim bratom blizancem koji pati od paranoidne šizofrenije i nastojanju da ga izvuče iz psihijatrijske ustanove.

Oba brata glumi izvrsni Mark Rufalo.

The Baby-Sitters Club

Netflix ima još jedan hit, a radi se o seriji nastaloj prema istoimenoj seriji knjiga koja se vrti oko devojčica koje pokreću svoj servis za čuvanje dece.