Seriji "Succession" najviše nominacija za nagradu Emi

Posljednja sezona serije "Succession" dobila je najviše, čak 27, nominacija za nagradu Emi.

Drama striming platforme HBO, koja govori o bezobzirnoj borbi za kontrolu nad porodičnim medijskim carstvom, ponovo će se takmičiti sa serijom "The Last Of Us", koja je osvojila 24 nominacija, prenosi Rojters.

Među nominovanima za najbolju dramu su i "House of the Dragon", "Andor", "Better Call Saul", "Yellowjackets", "The Crown" and "The White Lotus".

Nominacije za najznačajniju televizijsku nagradu objavljene su usred štrajka filmskih i TV reditelja, koji traje već dva mjeseca, a kojima bi već danas mogli da se pridruže i glumci.

Dodjela Emija, koja se inače održava septembru, mogla bi da bude odložena zbog toga.